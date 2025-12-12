UP: बुलंदशहर में दूल्हे ने ठुकराए 51 लाख रुपये, एक रुपये में की शादी

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक शादी समारोह में दूल्हे ने बिना दहेज शादी की अनोखी मिसाल पेश की है. शादी मेरठ रोड स्थित एक मैरिज होम में हुई, जहां मथुरा की कृष्ण का विवाह बुलंदशहर के विवेक से संपन्न हुआ.

टीके की रस्म के दौरान लड़की के पिता और भाई ने दूल्हे को 51 लाख रुपये नकद और अन्य सामान देने की तैयारी की थी. लेकिन विवेक ने इन पैसों को लेने से इनकार कर दिया. उन्होंने साफ कहा कि शादी बिना दहेज ही होगी और वह किसी भी तरह की रकम नहीं लेंगे. इसके बाद केवल एक रुपये के शगुन से विवाह पूरा किया गया.

दूल्हे ने शादी में नहीं लिया दहेज

दूल्हे के भाई पिंटू चौधरी ने बताया कि यह फैसला मुजफ्फरनगर की सौरम गांव में हुई सर्वजातीय खाप पंचायत के निर्देश के बाद लिया गया. इस पंचायत में तय हुआ था कि समाज के लोग दहेज प्रथा से बचें, बिना दहेज के शादी करें और मृत्यु भोज जैसी परंपराओं को भी खत्म करें.

इलाके में चर्चा का विषय बनी शादी

पिंटू चौधरी ने कहा कि हम सभी ने इस पहल को आगे बढ़ाने का फैसला किया है. इसलिए सगाई समारोह में लड़की वालों द्वारा दिए गए 51 लाख रुपये माथे लगाकर वापस किए गए और एक रुपये में शादी की गई. उन्होंने समाज से अपील की कि दहेज न लें और न दें, ताकि नई पीढ़ी को एक साफ और स्वस्थ संदेश मिले. इस अनोखी पहल की क्षेत्र में खूब चर्चा है और लोग दूल्हे विवेक और उनके परिवार की इस सोच की सराहना कर रहे हैं.

