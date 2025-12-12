scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

UP: बुलंदशहर में दूल्हे ने ठुकराए 51 लाख रुपये, एक रुपये में की शादी

बुलंदशहर में एक दूल्हे ने टीके की रस्म के दौरान दिए जा रहे 51 लाख रुपये यह कहकर लौटा दिए कि वह बिना दहेज के शादी करेगा. दूल्हे विवेक ने केवल एक रुपये के शगुन में शादी की. मुजफ्फरनगर की सर्वजातीय खाप पंचायत में लिए गए निर्णय के तहत परिवार ने दहेज न लेने का संकल्प लिया था.

Advertisement
X
दूल्हे ने दहेज ना लेकर मिसाल पेश की (Photo: Mukul Sharma/ITG)
दूल्हे ने दहेज ना लेकर मिसाल पेश की (Photo: Mukul Sharma/ITG)

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक शादी समारोह में दूल्हे ने बिना दहेज शादी की अनोखी मिसाल पेश की है. शादी मेरठ रोड स्थित एक मैरिज होम में हुई, जहां मथुरा की कृष्ण का विवाह बुलंदशहर के विवेक से संपन्न हुआ.

टीके की रस्म के दौरान लड़की के पिता और भाई ने दूल्हे को 51 लाख रुपये नकद और अन्य सामान देने की तैयारी की थी. लेकिन विवेक ने इन पैसों को लेने से इनकार कर दिया. उन्होंने साफ कहा कि शादी बिना दहेज ही होगी और वह किसी भी तरह की रकम नहीं लेंगे. इसके बाद केवल एक रुपये के शगुन से विवाह पूरा किया गया.

दूल्हे ने शादी में नहीं लिया दहेज

सम्बंधित ख़बरें

BNS की धाराओं में केस दर्ज.(Photo: Representational)
अमेठी: ससुराल में फंदे से लटकी मिली महिला, परिजनों ने लगाया दहेज के लिए हत्या का आरोप 
पुलिस गिरफ्त में आरोपी पति. (Photo: Screengrab)
सहारनपुर में दहेज हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार, स्विफ्ट की जगह स्कॉर्पियो की कर रहा था डिमांड 
रास्ते से लौटी बारात, निराश हो गया दूल्हा. (Photo Representational)
इंस्टा गर्ल, बैंड-बाजा और बरेली… बारात निकली तो दुल्हन का फोन बंद, क्या है पूरी कहानी? 
Ranjit killed his wife for PUBG
बेरोजगारी, दहेज का लालच और गमछे से मर्डर... PubG वाले कातिल पति की खूनी करतूत 
Nikki Bhati dowry death (Rep Photo)
IAS अधिकारी की बेटी ने की आत्महत्या, कुछ महीने पहले लगाया था दहेज उत्पीड़न का आरोप 

दूल्हे के भाई पिंटू चौधरी ने बताया कि यह फैसला मुजफ्फरनगर की सौरम गांव में हुई सर्वजातीय खाप पंचायत के निर्देश के बाद लिया गया. इस पंचायत में तय हुआ था कि समाज के लोग दहेज प्रथा से बचें, बिना दहेज के शादी करें और मृत्यु भोज जैसी परंपराओं को भी खत्म करें.

इलाके में चर्चा का विषय बनी शादी

पिंटू चौधरी ने कहा कि हम सभी ने इस पहल को आगे बढ़ाने का फैसला किया है. इसलिए सगाई समारोह में लड़की वालों द्वारा दिए गए 51 लाख रुपये माथे लगाकर वापस किए गए और एक रुपये में शादी की गई. उन्होंने समाज से अपील की कि दहेज न लें और न दें, ताकि नई पीढ़ी को एक साफ और स्वस्थ संदेश मिले. इस अनोखी पहल की क्षेत्र में खूब चर्चा है और लोग दूल्हे विवेक और उनके परिवार की इस सोच की सराहना कर रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    IPL
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    T20 World Cup 2026
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement