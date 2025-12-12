गाजीपुर में भाई की हत्या कर सीमेंट पाइप में ठूंस दी लाश, जमीनी विवाद में रची गई खौफनाक साजिश

यूपी के गाजीपुर में एक दिल दहला देने वाला खुलासा हुआ है. जमीनी विवाद में सगे भाई हीरा यादव ने ही लल्लन यादव की हत्या की साजिश रची और सुपारी देकर उनकी निर्मम हत्या करवा दी. करंडा पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए मास्टरमाइंड हीरा यादव, उसके बेटे समेत कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. हत्या में इस्तेमाल बोलेरो, फावड़ा और रॉड सहित सभी सामान बरामद किए गए हैं.

जमीन बेचने पर था विवाद

पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक लल्लन यादव अपने परिवार के साथ कोलकाता में रहता था. वह अपने गांव की जमीन बेचकर जाना चाह रहा था. उसका भाई हीरा यादव चाहता था कि वह जमीन औने-पौने दाम में हीरा को ही दे दे. जब हीरा यादव को लगा कि लल्लन जमीन नहीं देगा, तो उसने अपने भाई की हत्या की साजिश रची और सुपारी दे दी. हीरा ने हत्या के लिए धर्मेंद्र, राजेश और छोटू कश्यप को तैयार किया था.

बोलेरो में ले जाकर दी निर्मम मौत

प्लान के तहत, छोटू कश्यप ने लल्लन को गांव से बाहर बुलाया, और धर्मेंद्र तथा राजेश उसे बोलेरो में बैठाकर करीब 15 किलोमीटर दूर तुरना गांव ले गए. वहां पहले से मौजूद अन्य आरोपियों ने मिलकर पीट-पीटकर लल्लन यादव की निर्मम हत्या कर दी. हत्या के बाद शव को तुरना पुलिया के नीचे एक सीमेंट पाइप में ठूंसकर छिपा दिया गया था. आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए मोबाइल तोड़ा और कपड़े जला दिए थे.

5 आरोपी गिरफ्तार, एक फरार

करंडा थाना पुलिस टीम ने सर्विलांस और सीसीटीवी की मदद से इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया. पुलिस ने हत्या की सुपारी देने वाले भाई हीरा यादव, उसके बेटे अंकित यादव और तीनों सुपारी किलर्स (राजेश कुमार, धर्मेंद्र कुमार और छोटू कश्यप) को गिरफ्तार कर लिया है. एक आरोपी अभी फरार है. हत्या में प्रयुक्त बोलेरो, फावड़ा, लोहे की रॉड और जले हुए कपड़े बरामद हुए हैं. आरोपियों पर धारा 103(1), 3(5), 61(2), 238 बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई है.

