बृजभूषण सिंह को इतना महंगा घोड़ा गिफ्ट में मिला! कीमत सुन हंसकर बोले- 'यार, पागल हो जाऊंगा'

यूपी के कैसरगंज से सांसद रहे बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह अक्सर सुर्ख़ियों में रहते हैं. इस बार उनके चर्चा में आने की वजह एक घोड़ा है. दरअसल, एक शख्स ने उन्हें बेहद महंगा घोड़ा उपहार में दिया है. इसकी कीमत डेढ़ करोड़ रुपये बताई जा रही है. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
बृजभूषण को डेढ़ करोड़ का घोड़ा गिफ्ट!
गोंडा में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में उनके पास एक शानदार घोड़ा खड़ा है. बृजभूषण सिंह ने खुद बताया कि यह घोड़ा उन्हें पंजाब के दो लोगों- गुरप्रीत सिंह और दीपक ने नए साल और उनके जन्मदिन के अवसर पर भेंट किया है.
जब पूर्व सांसद ने घोड़े की कीमत पूछी, तो उन्हें डेढ़ करोड़ रुपये बताई गई. इतनी बड़ी कीमत सुनकर बृजभूषण सिंह हंसते हुए बोले, "यार, हम तो पागल हो जाएंगे." बता दें कि यह घोड़ा देश-विदेश की प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा ले चुका है और इसका पासपोर्ट भी बना हुआ है.
महंगी कारों, हेलीकॉप्टर के साथ घोड़ों का भी शौक
गौरतलब है कि बृजभूषण शरण सिंह को महंगी कारों, हेलीकॉप्टर के साथ-साथ घोड़ों का भी शौक है, जिसको लेकर उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर कई सारे पोस्ट और वीडियो मिल जाएंगे. बृजभूषण सिंह ने अपने घर के सामने ही अस्तबल और गौशाला बना रखा है. यहां वो रोज सुबह-शाम जाते हैं और घोड़े और गायों के साथ समय बिताते हैं.
इस खास तोहफे को लेकर बृजभूषण सिंह ने 'एक्स' पर लिखा- नव वर्ष से पूर्व पंजाब की वीर भूमि से प्राप्त एक अनमोल उपहार, परिवार में नए सदस्य का स्वागत.' मालूम हो कि पंजाब से गोंडा में घोड़ा पहुंचते ही उसे देखने वालों की भीड़ लग गई. खुद बृजभूषण ने घोड़े का वेलकम किया और उसे दुलारा. जब उन्हें इसकी कीमत (डेढ़ करोड़) का पता चला तो ठहाका लगाते हुए कहा- यार, हम तो पागल हो जाएंगे.