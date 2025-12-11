scorecardresearch
 
दूल्हा-दुल्हन की सुहागरात और सीक्रेट...शादी के तीसरे दिन पलट गई गोरखपुर के इंजीनियर की कहानी

गोरखपुर से चौंकाने वाली कहानी सामने आई है. यहां शादी के सिर्फ तीन दिन बाद दुल्हन ने पति से तलाक की मांग कर दी. दरअसल, सुहागरात में उसे पता चला कि उसका पति शारीरिक रूप से असमर्थ है और वैवाहिक संबंध बनाने में सक्षम नहीं. दुल्हन के परिवार ने मेडिकल जांच करवाई, जिसमें पता चला कि दूल्हा पिता नहीं बन सकता. इसके बाद पूरी कहानी ही पलट गई.

फिजिकली कैपेबल नहीं था दूल्हा तो मांगा तलाक. (Photo: Representational)
यूपी के गोरखपुर से एक अजीब और चौंकाने वाली कहानी सामने आई है. शादी के मात्र तीन दिन के भीतर ही पूरी कहानी पलट गई. सहजनवा क्षेत्र की रहने वाली एक नवविवाहिता ने शादी के तीसरे दिन ही पति से तलाक मांग लिया. दरअसल, दुल्हन को सुहागरात में पता चला कि उसका पति शारीरिक रूप से असमर्थ है.

एजेंसी के अनुसार, दुल्हन का कहना है कि शादी की रात ही दूल्हे ने खुद स्वीकार किया कि वह वैवाहिक संबंध बनाने में सक्षम नहीं है. यह खुलासा तब और पुष्ट हो गया, जब उसके परिवार ने दूल्हे की मेडिकल जांच करवाई, जिसमें सामने आया कि वह पिता नहीं बन सकता. इस रिपोर्ट के बाद दुल्हन के परिवार ने न सिर्फ तलाक की मांग की, बल्कि शादी में दिए गए गिफ्ट और खर्च की वापसी की भी मांग की.

दूल्हा 25 साल का है और सहजनवा क्षेत्र के एक संपन्न किसान परिवार का इकलौता बेटा है. वह गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (GIDA) में इंजीनियर है. शादी रिश्तेदारों के माध्यम से तय हुई थी. दोनों की 28 नवंबर को शादी हुई, और अगले दिन विदाई.

मगर, 1 दिसंबर को पूरी कहानी पलट गई. दुल्हन के पिता परंपरागत रीति से बेटी की ससुराल पहुंचे. इस दौरान दुल्हन ने पिता को बताया कि दूल्हे ने शादी की रात अपनी शारीरिक अक्षमता का खुलासा किया. इस पर दुल्हन के पिता उसे तुरंत अपने साथ घर ले गए.

इसके बाद दोनों परिवारों की बैठक 3 दिसंबर को बेलियापुर में रिश्तेदारों की मौजूदगी में हुई. दुल्हन के परिवार ने आरोप लगाया कि दूल्हे के परिवार ने उसकी शारीरिक स्थिति छुपाई. इसके साथ ही यह भी खुलासा हुआ कि दूल्हा पहले भी शादी कर चुका था, और उसकी पहली पत्नी भी एक महीने के भीतर इसी वजह से लौट गई थी.

दुल्हन के परिवार का कहना है कि सभी की सहमति से दूल्हे को गोरखपुर के एक निजी अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया. जांच रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि वह शारीरिक रूप से असमर्थ है और पिता नहीं बन सकता. शुरुआत में दूल्हे के पिता ने स्वीकार नहीं किया. 

सहजनवा पुलिस ने मामले में हस्तक्षेप किया और दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया. दूल्हे के परिवार ने एक महीने के भीतर शादी में दिए गए कुल 7 लाख रुपये और सभी उपहार लौटाने पर सहमति दी. दोनों पक्षों ने रिश्तेदारों की मौजूदगी में यह समझौता किया. सहजनवा थाना प्रभारी महेश चौबे ने कहा कि पुलिस को मामले की शिकायत मिली थी. दोनों परिवार आपसी बातचीत के जरिए समझौता कर रहे हैं. दुल्हन को पति के शारीरिक रूप से अक्षम होने का पता चला, और केवल तीन दिनों में शादी की पूरी कहानी बदल गई.

