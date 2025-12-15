scorecardresearch
 
UP: बिजनौर में कुत्ते से क्रूरता, युवक ने ई-रिक्शे में बांधकर घसीटा- VIDEO

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक कुत्ते के साथ एक युवक ने क्रूरता की और उसे ई-रिक्शे में बांधकर खींचा. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

युवक ने कुत्ते को रिक्शे में बांधकर घसीटा.(Photo: Screengrab)
बिजनौर जनपद से मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है. तहसील नजीबाबाद क्षेत्र के गांव हुसैनपुर में एक युवक द्वारा बेजुबान कुत्ते के साथ की गई क्रूरता का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक ने कुत्ते को रस्सी से ई-रिक्शा में बांध रखा है और उसे सड़क पर घसीटते हुए ले जा रहा है. दर्द से तड़पता कुत्ता खुद को छुड़ाने की कोशिश करता दिखाई देता है, लेकिन युवक बेरहमी से रिक्शा चलाता रहता है.

इस अमानवीय कृत्य को देखकर सोशल मीडिया पर लोगों में गुस्सा नजर आ रहा है. कई लोगों ने युवक को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वह मौके से फरार हो गया. वीडियो वायरल होने के बाद पशु प्रेमियों और सामाजिक संगठनों ने कड़ी नाराजगी जताई है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि इस तरह की घटनाएं समाज में बढ़ती संवेदनहीनता को दर्शाती हैं.

स्थानीय लोगों ने कार्रवाई की मांग

मिली जानकारी के अनुसार यह घटना गांव हुसैनपुर की बताई जा रही है. जहां स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया. वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन और पुलिस हरकत में आ गई है.  

स्थानीय लोगों का कहना है कि बेजुबान जानवरों के साथ इस तरह की हैवानियत बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए. उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि आरोपी को कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की क्रूरता करने से पहले सौ बार सोचे. 

