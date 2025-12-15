बिजनौर में 75 दिन बाद भी नहीं मिली ट्यूशन गई नाबालिग छात्रा, अब किसान संगठनों ने दिया पुलिस को अल्टीमेटम

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में कक्षा 8 की एक 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा 75 दिन से लापता है. 19 सितंबर को ट्यूशन पढ़ने गई यह छात्रा आज तक घर नहीं लौटी, लेकिन पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई है. गरीब परिवार की बेटी गायब होने से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. अब किसान संगठनों ने पुलिस की लापरवाही के विरोध में थाने का घेराव करने की चेतावनी दी है.

लापता होने के 75 दिन बाद भी खाली हाथ पुलिस

कस्बा नहटौर की यह नाबालिग छात्रा 19 सितंबर को मोहल्ला बैरम नगर में ट्यूशन पढ़ने गई थी, लेकिन उसके बाद वह घर वापस नहीं लौटी. अगले दिन 20 सितंबर को बच्ची की मां रीना शर्मा ने नहटौर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

परिजनों ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया. 75 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के पास कोई ठोस जानकारी नहीं है, जिससे पूरा परिवार बहुत परेशान है.

किसान संगठन हुए सक्रिय, दी घेराव की चेतावनी

दो दिन पहले, मोहल्ले के लोग इकट्ठा होकर थाने पहुंचे और थाना प्रभारी से जल्द छात्रा को बरामद करने की मांग की, लेकिन पुलिस ने उन्हें वही 'तलाश जारी है' का रटा-रटाया जवाब दिया. पुलिस की इस घोर लापरवाही के कारण अब भारतीय किसान यूनियन (तोमर गुट) इस मामले में कूद गया है. संगठन के अध्यक्ष सुनील शर्मा ने थाने का घेराव करने की चेतावनी दी है.

दबाव में पुलिस ने लगाईं 5 टीमें

किसान संगठन की चेतावनी के बाद पुलिस के हाथ-पांव फूल गए हैं. पुलिस ने अब बच्ची की तलाश के लिए 5 टीमें गठित की हैं, जिनमें एसओजी और स्वाट टीम भी शामिल हैं. धामपुर सीओ आलोक कुमार पांडेय ने बताया कि लगातार तलाश जारी है और 15 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला है. पुलिस ने जल्द छात्रा को बरामद कर परिवार को सौंपने का आश्वासन दिया है.

