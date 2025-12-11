scorecardresearch
 
UP: बुजुर्ग ने की घोटाले की शिकायत तो गुस्साए ग्राम प्रधान ने कार से कुचलकर ले ली जान

भदोही के धसकरी गांव में दबंग ग्राम प्रधान के परिवार ने एक बुजुर्ग शिकायतकर्ता पर कार चढ़ाकर हत्या कर दी. मृतक कमलाकांत दुबे ने ग्राम प्रधान और उसके परिवार के खिलाफ वित्तीय अनियमितता और अवैध खनन की शिकायत की थी, जिसके बाद डीएम ने कार्रवाई की थी. घटना सीसीटीवी में कैद हुई. पुलिस ने ग्राम प्रधान को गिरफ्तार किया है और आरोपी सुजीत की तलाश कर रही है.

बुजुर्ग को कार से रौंदकर मार डाला (Photo: Screengrab)
यूपी के भदोही में ग्राम पंचायत की वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत करने वाले 70 साल के बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या कर दी गई. यह वारदात भदोही कोतवाली क्षेत्र के धसकरी गांव की है, जहां शिकायतकर्ता कमलाकांत दुबे पर कार चढ़ाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया. घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

ग्राम प्रधान ने की बुजुर्ग की हत्या

कमलाकांत दुबे ने ग्राम प्रधान मनीष यादव और उसके परिवार के खिलाफ मनरेगा सहित अन्य योजनाओं में वित्तीय गड़बड़ी की शिकायत की थी. साथ ही ग्राम प्रधान परिवार के सदस्य मेहीलाल पर अवैध खनन में शामिल होने का आरोप लगाया था. शिकायत पर जिलाधिकारी ने जांच कराई, जिसमें नौ लाख रुपये से अधिक की अनियमितता मिली. इसके बाद डीएम ने ग्राम प्रधान के वित्तीय अधिकार सीज कर दिए और अवैध खनन मामले में मेहीलाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

प्रशासनिक कार्रवाई से खफा ग्राम प्रधान के परिवार ने शिकायतकर्ता से बदला लेने की नीयत से यह हमला किया. पुलिस के अनुसार, सोमवार रात करीब 10 बजे कमलाकांत दुबे जब अपनी दुकान बंद कर रहे थे, तभी पीछे से तेज रफ्तार से आई अर्टिगा कार ने उन्हें कुचल दिया और आरोपी फरार हो गए. घायलावस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई.

ग्राम प्रधान को पुलिस ने किया गिरफ्तार

एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और जांच में यह स्पष्ट हुआ कि कार ग्राम प्रधान परिवार के युवक सुजीत की है, जो वारदात के बाद से फरार है. एसपी ने कहा कि मामले में हत्या की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. ग्राम प्रधान मनीष यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है और मेहीलाल को भी षड्यंत्र में शामिल होने पर रिमांड पर लिया जाएगा.

पुलिस टीम आरोपी सुजीत की तलाश में लगातार दबिश दे रही है. घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात कर गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की जा रही है. बुजुर्ग शिकायतकर्ता की मौत के बाद ग्रामीणों में गुस्सा है और लोग प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

 

