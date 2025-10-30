scorecardresearch
 

Feedback

बरेली में 'मिशन 2027' लिखना सिपाही को पड़ा भारी, हुआ सस्पेंड, 'सर आकिब पाशा' के नाम से चलाता था FB अकाउंट

बरेली में सोशल मीडिया पर खुद को 'जननायक' और 'दार्शनिक' बताना सिपाही मोहम्मद आकिब को भारी पड़ा. पुलिस लाइन में तैनात आकिब ने फेसबुक पर 'मिशन 2027' लिखकर राजनीतिक संदेश दिया और ड्यूटी नियमावली का उल्लंघन किया. एसएसपी ने सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. साथ ही मामले की जांच कमेटी गठित की है.

Advertisement
X
बरेली में सिपाही मोहम्मद आकिब सस्पेंड (Photo- Screengrab)
बरेली में सिपाही मोहम्मद आकिब सस्पेंड (Photo- Screengrab)

उत्तर प्रदेश में बरेली में सोशल मीडिया पर खुद को जननायक, समाज सुधारक और दार्शनिक बताना एक सिपाही को भारी पड़ गया. एसएसपी ने सिपाही को निलंबित कर दिया है. निलंबित हुए सिपाही का नाम मोहम्मद आकिब है. वह पुलिस लाइन में आर्मरर के रूप में तैनात था. उसने फेसबुक पर 'मिशन 2027' लिखकर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की थी.  

एसएसपी अनुराग आर्य ने सिपाही मोहम्मद आकिब को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए जांच कमेटी भी बनाई है. जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि सिपाही ने ड्यूटी नियमावली का उल्लंघन किया है. इस तरीके के पोस्ट करने पर रोक है. 

बताया जा रहा है कि सिपाही फेसबुक पर 'मिशन 2027' के नाम से नेतागिरी भरी पोस्ट डाल रहा था. मामला वायरल होते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. जिले में ऐसा पहली बार हुआ जब एक आरक्षी ने इस तरीके से पोस्ट वायरल की थी. आरक्षी ने इसके अलावा कई और पोस्ट भी वायरल की. जननायक वाली छवि दिखाने की कोशिश की. 

सम्बंधित ख़बरें

अनस पठान ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी (Photo: ITG)
भगवान राम के खिलाफ अनस ने लिखी ऐसी बात, नतीजा अब सीधा खड़ा नहीं हो रहा पैरों पर 
Bareilly Police arrests conversion gang (Photo- ITG)
बरेली में धर्मांतरण गैंग का भंडाफोड़, हिंदुओं को बनाते थे ईसाई, 3 गिरफ्तार 
tauqeer raza khan
बरेली हिंसा मामला: तौकीर रजा खान के सहयोगी अफजल बेग ने अदालत में किया सरेंडर 
मौलाना तौकीर रजा पर बकाया है दशकों पुराना लोन. (File Photo: ITG)
बरेली हिंसा के आरोपी ने 1997 में लिया था लोन, अब होगी वसूली 
Controversy over 'I Love Mohammad' poster in amethi (Photo- ITG)
अमेठी में 'I Love Mohammad' पोस्टर पर विवाद, दो समुदाय आमने-सामने  

'सर आकिब पाशा' नाम से चला रहा था फेसबुक अकाउंट

जानकारी के मुताबिक, बरेली में तैनात आरक्षी मोहम्मद आकिब ने 'सर आकिब पाशा' नाम से फेसबुक आईडी बनाई थी, जिस पर वह लगातार अपनी तस्वीरें और विचार पोस्ट करता था. कई पोस्ट में उसने खुद को लेखक, दार्शनिक और समाज सुधारक बताया, वहीं कई तस्वीरों पर 'मिशन 2027' का टैग लगाकर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की. फिलहाल, सिपाही को निलंबित कर दिया गया है और जांच कमेटी बनाई गई है. 

Advertisement

पुलिस द्वारा जारी बयान के अनुसार, रिजर्व पुलिस लाइन बरेली में तैनात आरक्षी मोहम्मद आकिब को उत्तर प्रदेश सोशल मीडिया पॉलिसी 2023 के उल्लंघन और पुलिस की छवि धूमिल करने के आरोप में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर निलंबित कर दिया गया है. आरक्षी आकिब द्वारा 'सर आकिब पाशा' के नाम से अकाउंट बनाया गया और खुद को समाज सुधारक और लेखक के रूप में दिखाया गया. इस अकाउंट के माध्यम से कोई आपत्तिजनक पोस्ट की गई हैं. इससे पुलिस की गरिमा को ठेस पहुंची है.  

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    मुंबई होस्टेज
    IND vs AUS Live Score
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement