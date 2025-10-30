बरेली में 'मिशन 2027' लिखना सिपाही को पड़ा भारी, हुआ सस्पेंड, 'सर आकिब पाशा' के नाम से चलाता था FB अकाउंट

उत्तर प्रदेश में बरेली में सोशल मीडिया पर खुद को जननायक, समाज सुधारक और दार्शनिक बताना एक सिपाही को भारी पड़ गया. एसएसपी ने सिपाही को निलंबित कर दिया है. निलंबित हुए सिपाही का नाम मोहम्मद आकिब है. वह पुलिस लाइन में आर्मरर के रूप में तैनात था. उसने फेसबुक पर 'मिशन 2027' लिखकर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की थी.

एसएसपी अनुराग आर्य ने सिपाही मोहम्मद आकिब को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए जांच कमेटी भी बनाई है. जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि सिपाही ने ड्यूटी नियमावली का उल्लंघन किया है. इस तरीके के पोस्ट करने पर रोक है.

बताया जा रहा है कि सिपाही फेसबुक पर 'मिशन 2027' के नाम से नेतागिरी भरी पोस्ट डाल रहा था. मामला वायरल होते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. जिले में ऐसा पहली बार हुआ जब एक आरक्षी ने इस तरीके से पोस्ट वायरल की थी. आरक्षी ने इसके अलावा कई और पोस्ट भी वायरल की. जननायक वाली छवि दिखाने की कोशिश की.

'सर आकिब पाशा' नाम से चला रहा था फेसबुक अकाउंट

जानकारी के मुताबिक, बरेली में तैनात आरक्षी मोहम्मद आकिब ने 'सर आकिब पाशा' नाम से फेसबुक आईडी बनाई थी, जिस पर वह लगातार अपनी तस्वीरें और विचार पोस्ट करता था. कई पोस्ट में उसने खुद को लेखक, दार्शनिक और समाज सुधारक बताया, वहीं कई तस्वीरों पर 'मिशन 2027' का टैग लगाकर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की. फिलहाल, सिपाही को निलंबित कर दिया गया है और जांच कमेटी बनाई गई है.

पुलिस द्वारा जारी बयान के अनुसार, रिजर्व पुलिस लाइन बरेली में तैनात आरक्षी मोहम्मद आकिब को उत्तर प्रदेश सोशल मीडिया पॉलिसी 2023 के उल्लंघन और पुलिस की छवि धूमिल करने के आरोप में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर निलंबित कर दिया गया है. आरक्षी आकिब द्वारा 'सर आकिब पाशा' के नाम से अकाउंट बनाया गया और खुद को समाज सुधारक और लेखक के रूप में दिखाया गया. इस अकाउंट के माध्यम से कोई आपत्तिजनक पोस्ट की गई हैं. इससे पुलिस की गरिमा को ठेस पहुंची है.

