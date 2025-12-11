scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बागपत में 18 करोड़ की सड़क की खुली पोल... उंगली लगाते ही बिखर गई परत, भ्रष्ट ठेकेदार पर चला योगी सरकार का बुलडोजर

बागपत में 18 करोड़ की सड़क का घोटाला सामने आया, जहां उंगली फेरते ही सड़क की परत टूटकर गिर गई. ग्रामीणों का वीडियो वायरल होते ही प्रशासन हरकत में आया. PWD ने जांच कर सड़क को मानकों पर खरा न पाते हुए JCB से उखड़वाया. ठेकेदार को नोटिस जारी कर दोबारा निर्माण का आदेश दिया गया है.

Advertisement
X
दोबारा निर्माण का आदेश दिया गया.(Photo: Manudev Upadhyay/ITG)
दोबारा निर्माण का आदेश दिया गया.(Photo: Manudev Upadhyay/ITG)

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में सड़क निर्माण के नाम पर गड़बड़ी की ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया. 18 करोड़ रुपये की लागत से बन रही 14 किलोमीटर लंबी सड़क की मजबूती का राज तब खुला जब ग्रामीणों ने हल्का-सा हाथ फेरते ही उसकी परत उखड़ते देख ली. जैसे ही ग्रामीणों ने सड़क की सतह को उंगलियों से रगड़ा, तारकोल और रोड़ी की परत धूल की तरह झड़ गई. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद जिला प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया और मौके पर जांच टीम भेजी गई.

दरअसल, PWD के अधिकारियों ने नैथला–खामपुर रोड पर चल रहे निर्माण कार्य की जांच की. यह निर्माण जिला मुख्यालय से कुछ दूरी पर जारी था, जहां ग्रामीणों को पहले से ही काम की क्वालिटी पर शक था. वीडियो में साफ दिखा कि सड़क मानकों के मुताबिक बिल्कुल तैयार नहीं की गई थी. ग्रामीणों के हाथ लगाने भर से सड़क का भाग टूटकर मुट्ठी में आ गया, जैसे परत कई साल पुरानी मिट्टी हो. इससे यह साफ हो गया कि निर्माण के दौरान घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है.

यह भी पढ़ें: बागपत में नकली मेयोनीज और सॉस की फैक्ट्री पर छापा, 300 किलो माल किया गया नष्ट

सम्बंधित ख़बरें

बागपत में नकली मेयोनीज-सॉस की फैक्ट्री सील  
Fake mayonnaise and sauce factory shut down (Photo- Screengrab)
बागपत में नकली मेयोनीज और सॉस की फैक्ट्री पर छापा, 300 किलो माल नष्ट 
फर्जी शादी रचाकर युवक को ठग लिया. (Photo: Representational)
फर्जी दुल्हन, किराए की 'सास'... सुहागरात के बाद दूल्हे के साथ हो गया कांड 
Youth dies due to gas geyser in Baghpat (Photo- Screengrab)
गीजर बना साइलेंट किलर, बंद बाथरूम में मिली खामोश मौत!  
ये तस्वीर 27 नवंबर 2024 की है. एक व्यक्ति संसद के सामने दिल्ली की प्रदूषित हवा को लेकर विरोध कर रहा है. (File Photo: PTI)
गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर, शिलॉन्ग सबसे स्वच्छ... जानिए नोएडा-दिल्ली का हाल 

जांच में निकली खामियां, PWD टीम मौके पर पहुंची

जांच में पता चला कि इस रोड पर फिलहाल सिर्फ 'ट्रायल पैच' बनाया गया था, लेकिन वह भी गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरा. यानी सड़क की शुरुआत ही गलत तरीके से हुई थी. शिकायत मिलते ही PWD अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की बात सही पाई. इसके बाद प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए पूरी सड़क पर JCB चलवाकर खराब हिस्से को उखड़वाया. अधिकारियों ने साफ कहा कि जब तक सड़क मानकों के मुताबिक नहीं बनेगी, तब तक निर्माण आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा.

Advertisement

PWD विभाग ने ठेकेदार को नोटिस जारी किया है और उससे जवाब मांगा गया है. विभाग ने भविष्य में सड़क निर्माण की पूरी प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखने का भी आदेश दिया है. अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

ठेकेदार को नोटिस, दोबारा निर्माण का आदेश

अधिशासी अभियंता अतुल कुमार ने बताया कि राजपुर खामपुर–नैथला रोड को 18 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली थी. इस पर कुल 14 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना है. अभी ट्रायल बेंच बनाया जा रहा था, जो जांच में असफल पाया गया. ग्रामीणों की शिकायत सही साबित होने पर खराब सड़क को तुरंत हटवाकर दोबारा बनाने का आदेश दिया गया है. ठेकेदार को नोटिस भेज दिया गया है और विभाग की ओर से जवाब-देही तय की जा रही है.

देखें वीडियो...

ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रोहित धनकड़ ने भी आरोप लगाया कि सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार किया गया था. उन्होंने बताया कि सड़क रातोंरात बनाई गई और हाथ लगाते ही उखड़ गई. ग्रामीणों ने अधिकारियों से कड़ी कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी अनियमितताएं दोबारा न हों.

प्रशासन सख्त, सड़क दोबारा बनेगी मानक के अनुसार

वीडियो वायरल होने के बाद जिस तरह से प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की, उससे ग्रामीणों में संतोष है. सड़क निर्माण दोबारा कराया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अगली बार गुणवत्ता से किसी तरह की छेड़छाड़ न हो. यह मामला बागपत में चल रहे विकास कार्यों की पारदर्शिता पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    IPL
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement