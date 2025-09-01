अमेठी में दारोगा की दादागिरी का वीडियो वायरल, युवकों को सड़क पर जूते से पीटा

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में पुलिस की दादागिरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह मामला गोरियाबाद चौकी क्षेत्र के जगदीशपुर रोड का है. वायरल वीडियो में गोरियाबाद चौकी इंचार्ज गोपाल मणि मिश्रा तीन युवकों को सड़क पर रोककर चेकिंग के नाम पर मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं.

युवकों को दारोगा ने जूते से पीटा

जानकारी के अनुसार, रविवार देर शाम दारोगा ने चेकिंग अभियान चलाया था. इस दौरान बाइक पर सवार तीन युवकों को रोका गया. पूछताछ के दौरान मामूली विवाद के बाद दारोगा का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया.

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दारोगा ने युवकों को जूते से पीटा, जिससे एक युवक गिर पड़ा. जब युवकों ने इसका विरोध किया तो दारोगा ने उन्हें गालियां दीं और अभद्र भाषा का प्रयोग किया. इतना ही नहीं, दारोगा ने युवकों को लुटेरा बताते हुए अपमानित करने का भी प्रयास किया.

वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला चर्चा का विषय बन गया. कांग्रेस पार्टी ने इस घटना को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला. यूपी कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा, 'योगीराज में पुलिस जनता की सेवा नहीं, बल्कि जनता के दमन का प्रतीक बन चुकी है.'

Advertisement

जांच के बाद होगी कार्रवाई: सीओ

वहीं, इस मामले पर सीओ अखिलेश वर्मा का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं. जांच पूरी होने के बाद संबंधित दारोगा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

इस घटना ने एक बार फिर पुलिस की कार्यशैली और वर्दी की हनक को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल, वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग पुलिस की इस हरकत की कड़ी आलोचना कर रहे हैं.



---- समाप्त ----