scorecardresearch
 

Feedback

अमेठी में दारोगा की दादागिरी का वीडियो वायरल, युवकों को सड़क पर जूते से पीटा

अमेठी के गोरियाबाद चौकी इंचार्ज का बीच सड़क पर दादागिरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में दारोगा तीन युवकों को चेकिंग के नाम पर जूते से मारते और गालियां देते नजर आ रहा है. विरोध करने पर युवकों को लुटेरा बताते हुए उनसे अभद्रता की गई. मामले सामने आने के बाद सीओ ने कहा कि जांच के बाद कार्रवाई होगी.

Advertisement
X
दारोगा ने युवकों को बेवजह पीटा (Photo: Screengrab)
दारोगा ने युवकों को बेवजह पीटा (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में पुलिस की दादागिरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह मामला गोरियाबाद चौकी क्षेत्र के जगदीशपुर रोड का है. वायरल वीडियो में गोरियाबाद चौकी इंचार्ज गोपाल मणि मिश्रा तीन युवकों को सड़क पर रोककर चेकिंग के नाम पर मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं.

युवकों को दारोगा ने जूते से पीटा

जानकारी के अनुसार, रविवार देर शाम दारोगा ने चेकिंग अभियान चलाया था. इस दौरान बाइक पर सवार तीन युवकों को रोका गया. पूछताछ के दौरान मामूली विवाद के बाद दारोगा का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया. 

सम्बंधित ख़बरें

एक्सीडेंट में दो लोगों की मौत. (Photo: Representational)
अमेठी में दर्दनाक हादसा... तेज रफ्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर, दो लोगों ने मौके पर तोड़ा दम 
प्रेमी के साथ फरार हुई महिला. (Photo: Representational)
पांच बच्चों की मां प्रेमी संग फरार... बड़ी बेटी की शादी हो चुकी और दूसरी की शादी तय 
Amethi father murder
अमेठी में पीट-पीटकर पिता की हत्या 
Mother and daughter together killed their father
अमेठी में मां-बेटी ने पिता को पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट, गेहूं पिसवाने को लेकर हुआ था विवाद  
Amethi police trapped in trap of cyber hackers (Photo: Representational)
साइबर हैकर्स के जाल में फंसी यूपी पुलिस, शादी का कार्ड खोलते ही पुलिसकर्मियों के खाते से उड़े पैसे 

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दारोगा ने युवकों को जूते से पीटा, जिससे एक युवक गिर पड़ा. जब युवकों ने इसका विरोध किया तो दारोगा ने उन्हें गालियां दीं और अभद्र भाषा का प्रयोग किया. इतना ही नहीं, दारोगा ने युवकों को लुटेरा बताते हुए अपमानित करने का भी प्रयास किया.

वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला चर्चा का विषय बन गया. कांग्रेस पार्टी ने इस घटना को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला. यूपी कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा, 'योगीराज में पुलिस जनता की सेवा नहीं, बल्कि जनता के दमन का प्रतीक बन चुकी है.'

Advertisement

जांच के बाद होगी कार्रवाई: सीओ

वहीं, इस मामले पर सीओ अखिलेश वर्मा का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं. जांच पूरी होने के बाद संबंधित दारोगा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

इस घटना ने एक बार फिर पुलिस की कार्यशैली और वर्दी की हनक को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल, वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग पुलिस की इस हरकत की कड़ी आलोचना कर रहे हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement