इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रैगिंग, 16 छात्रों को निलंबित किया गया

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने रैगिंग के आरोप में 16 छात्रों को निलंबित कर दिया है. विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि इन छात्रों पर सर सुन्दरलाल होस्टल में रैगिंग करने का आरोप था. अधिकारियों ने बताया कि निलंबित छात्रों को शोकॉज नोटिस भी जारी किया गया है.

रैगिंग की शिकायत पर हुई जांच

प्रोफेसर राकेश सिंह के आदेश पर एंटी-रैगिंग स्क्वॉड ने 9 अक्टूबर को सर सुन्दरलाल होस्टल का अचानक निरीक्षण किया. यह निरीक्षण रैगिंग की शिकायत मिलने के बाद किया गया. निरीक्षण के दौरान कई छात्रों को रैगिंग में शामिल पाया गया.

अनुशासन समिति की सिफारिश

मामले की जांच के लिए एक अनुशासन समिति का गठन किया गया. समिति ने जांच के बाद 16 छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की सिफारिश की. विश्वविद्यालय ने समिति की सिफारिश को मानते हुए छात्रों को तुरंत निलंबित कर दिया और उन्हें होस्टल से निकालने का आदेश भी दिया.

छात्रों को सुनवाई का मौका

प्रोक्टर ने निलंबित छात्रों को 30 अक्टूबर को जांच समिति के सामने उपस्थित होने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही छात्रों के माता-पिता या अभिभावक को भी अपने साथ लाने के लिए कहा गया है. सभी को पहचान पत्र के साथ अपनी लिखित सफाई पेश करनी होगी.

विश्वविद्यालय की चेतावनी

विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि रैगिंग जैसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि अन्य छात्रों के लिए एक सुरक्षित और सकारात्मक अध्ययन वातावरण सुनिश्चित किया जा सके. विश्वविद्यालय का यह कदम छात्रों में अनुशासन बनाए रखने और रैगिंग जैसी घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है.

