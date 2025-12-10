ऑनलाइन गेमिंग में डूबा पैसा, खुद को किडनैप कराकर पिता से मांगे 8 लाख, फिर हुआ भंडाफोड़

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के बी.कॉम द्वितीय वर्ष के छात्र ने अपने दोस्त के साथ मिलकर खुद के अपहरण का नाटक रच दिया. इसका उद्देश्य था अपने ही पिता से 8 लाख रुपये की फिरौती वसूलना. यह घटना पुलिस की तत्परता और तकनीकी जांच के कारण कुछ ही घंटों में सुलझ गई.

जानकारी के मुताबिक कृष्ण कुमार, पुत्र सत्यवीर सिंह, ऑनलाइन गेमिंग की लत में फंसकर लाखों रुपये हार चुका था. आर्थिक दबाव बढ़ने पर उसने अपने साथी नवीन के साथ मिलकर एक योजना बनाई. दोनों ने कृष्ण के पिता को मैसेज पहुंचाया कि उसे अगवा कर लिया गया है और 8 लाख रुपये न देने पर उसकी जान को खतरा है. कृष्ण के पिता सिंचाई विभाग से रिटायर्ड कर्मचारी हैं और वे बेटे की किडनैपिंग की खबर पाकर वह घबरा गए. उन्होंने तुरंत पुलिस से संपर्क किया.

सीओ द्वितीय कमलेश कुमार के निर्देश पर पुलिस टीम सक्रिय हुई और मोबाइल लोकेशन व अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद से कुछ ही समय में पूरी कहानी का सच सामने आ गया. जांच में पता चला कि कृष्ण सुरक्षित है और मित्र नवीन के साथ मिलकर वापस पैसे हासिल करने के लिए अपहरण का नाटक कर रहा है. पुलिस ने दोनों को स्थान चिह्नित करके हिरासत में ले लिया.

पूछताछ के दौरान छात्रों ने स्वीकार किया कि ऑनलाइन गेमिंग में भारी रकम हारने के बाद उन्हें पैसे की सख्त जरूरत थी. डर और लालच के चलते उन्होंने पिता से फिरौती वसूलने की यह योजना बनाई थी.कृष्ण के पिता सत्यवीर सिंह ने भी बेटे की गलती मान ली और पुलिस से निवेदन किया कि उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज न किया जाए. पिता के आग्रह पर पुलिस ने दोनों छात्रों को परिजनों के सुपुर्द कर दिया.



