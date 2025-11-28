scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'आज वोट कटेंगे, कल बैंक अकाउंट', SIR को लेकर अखिलेश ने BJP पर बोला हमला

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र के खिलाफ 'मेगा साजिश' है, जो देश को औपनिवेशिक काल से भी बदतर स्थिति में धकेल सकती है. अखिलेश ने सभी विपक्षी दलों और यहां तक कि NDA सहयोगियों से भी इस 'बड़ी साजिश' के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है.

Advertisement
X
SIR को लेकर अखिलेश ने बीजेपी पर कसा तंज (File Photo: ITG)
SIR को लेकर अखिलेश ने बीजेपी पर कसा तंज (File Photo: ITG)

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान पर तीखा हमला बोला है. गुरुवार की शाम को अपने आधिकारिक X हैंडल पर एक वीडियो साझा करते हुए उन्होंने इसे 'देश के खिलाफ बड़ी साजिश' बताया और चेतावनी दी कि यह प्रक्रिया देश को 'औपनिवेशिक युग से भी बदतर हालात' में ले जा सकती है.

अखिलेश ने बीजेपी पर साधा निशाना

अखिलेश ने कहा कि SIR केवल मतदाता सूची का पुनरीक्षण नहीं है, बल्कि एक ऐसा तंत्र है जिसके जरिए आम लोगों के अधिकारों को धीरे-धीरे समाप्त किया जा सकता है. उन्होंने आरोप लगाया कि 'आज वोट काटे जा रहे हैं, कल जमीन के रिकॉर्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण, और बाद में मध्यम वर्ग के बैंक अकाउंट और लॉकर तक में हस्तक्षेप किया जाएगा.'

सम्बंधित ख़बरें

samajwadi party chief akhilesh yadav sir form blo submission
SIR के फाइनल राउंड में अखिलेश ने उतारे '44 दिग्गज', क्या स्लॉग ओवर में बचा पाएंगे गेम? 
Akhilesh Yadav
120 बहादुर मूवी को 'अहीर गौरव' से जोड़कर अखिलेश क्‍या हासिल करेंगे? 
Dimple Yadav in Aryan Yadav wedding in Saifai (Photo- Screengrab)
अखिलेश यादव के चचेरे भाई की शादी में पहुंचे हजारों लोग, बारातियों संग थिरकीं डिंपल, देखें- VIDEO 
घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर! अखिलेश बोले- 2027 के बाद सरकार ही डिटेंशन में होगी  
चचेरे भाई की शादी में सैफई पहुंचे अखिलेश यादव
चचेरे भाई की शादी में अपर्णा यादव के साथ नजर आए अखिलेश, समारोह में पहुंचे कई राजनेता 

उन्होंने विपक्षी दलों ही नहीं, बल्कि सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन NDA के सहयोगियों को भी इस 'मेगा साजिश' के खिलाफ एकजुट होने की अपील की. अखिलेश ने कहा, 'यह देश के लोगों के खिलाफ सबसे बड़ा षड्यंत्र है, यह जागने का समय है. इस धोखाधड़ी को रोकने के लिए सबको एकजुट होना होगा.'

'चुनावी तंत्र' को कब्जे में लेने की कोशिश: अखिलेश यादव

Advertisement

पूर्व सीएम ने दावा किया कि BJP और उसके सहयोगियों ने 'चुनावी तंत्र को अपने कब्जे में लेने की योजना बना ली है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मदद से मतदाता सूचियों में हेराफेरी की जा रही है.

अखिलेश ने चेतावनी दी कि NDA के साथ खड़े कुछ छोटे दल 'सबसे पहले समाप्त किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि वोट किसी नागरिक की पहचान है और अगर वोट ही खतरे में है, तो लोकतंत्र की आत्मा पर प्रहार हो रहा है.

SIR प्रक्रिया फिलहाल नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है. चुनाव आयोग ने बताया है कि उनके बूथ स्तर अधिकारियों (BLOs) ने घर-घर जाकर फॉर्म बांटना शुरू कर दिया है और मतदाताओं को आवश्यक दस्तावेज भरने में सहायता भी दे रहे हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement