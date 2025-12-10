महिला कॉन्स्टेबल को कॉल कर अभद्र बातचीत, भेजे अश्लील फोटो, हरकत में आई पुलिस

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एक महिला पुलिसकर्मी के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है. थाना खंदौली में तैनात महिला कॉन्स्टेबल दीपाली सिंह को ड्यूटी के दौरान अज्ञात नंबरों से लगातार कॉल और आपत्तिजनक फोटो भेजे गए. इसके बाद उन्होंने तत्काल थाने में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. मामला सामने आते ही पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया.

घटना 6 दिसंबर की सुबह करीब 11:30 बजे की है. ड्यूटी पर मौजूद कॉन्स्टेबल दीपाली सिंह के मोबाइल पर लगातार कई कॉल आने लगे. पहली बार कॉल रिसीव करने पर कॉलर ने अपना नाम राजेश बताया और तुरंत ही अशोभनीय भाषा का प्रयोग शुरू कर दिया. दीपाली सिंह ने तुरंत नंबर ब्लॉक किया, लेकिन आरोपी यहीं नहीं रुका. उसने दूसरे-तीसरे अलग-अलग नंबरों से भी कॉल करना जारी रखा और साथ ही फोन पर आपत्तिजनक फोटो भेजने शुरू कर दिए.

पीड़िता ने बताया कि आरोपी की पूरी बातचीत और कॉल रिकॉर्डिंग उनके पास मौजूद है. आपत्तिजनक फोटो और स्क्रीनशॉट भी उन्होंने पुलिस को उपलब्ध कराए हैं. इन साक्ष्यों के आधार पर थाना प्रभारी ने तुरंत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू करने का निर्देश दिया. शुरुआती कार्रवाई में पुलिस टीम ने फोन नंबरों की कॉल डिटेल प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

इस मामले पर एसीपी एत्मादपुर ने फोन पर पुष्टि करते हुए बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच जारी है. उन्होंने यह भी कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो साइबर सेल की विशेष टीम की सहायता ली जाएगी ताकि आरोपी की पहचान जल्द से जल्द की जा सके. पुलिस सूत्रों के अनुसार, कॉलर द्वारा इस्तेमाल किए गए सभी नंबरों को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि आरोपी किसी स्थानीय क्षेत्र से है या किसी सिम-कार्ड का दुरुपयोग कर रहा था. पुलिस इस मामले को महिला सुरक्षा और पुलिस कर्मियों के सम्मान से जुड़ा संवेदनशील मामला मानकर तेजी से कार्रवाई कर रही है. वहीं दूसरी ओर, इस घटना ने आगरा पुलिस लाइन और स्थानीय पुलिस विभाग में चिंता बढ़ा दी है. पुलिसकर्मियों के साथ इस तरह की अशोभनीय हरकतें कानून और व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती मानी जा रही हैं.

