scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

महिला कॉन्स्टेबल को कॉल कर अभद्र बातचीत, भेजे अश्लील फोटो, हरकत में आई पुलिस

आगरा में ड्यूटी पर तैनात एक महिला कॉन्स्टेबल को अज्ञात नंबरों से लगातार अभद्र कॉल और आपत्तिजनक फोटो भेजे जाने का मामला सामने आया है. पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. कॉल रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट भी पुलिस को सौंपे गए हैं.

Advertisement
X
महिला कॉन्स्टेबल को कॉल कर अभद्र बातचीत, भेजे अश्लील फोटो, हरकत में आई पुलिस (Photo: Representational image)
महिला कॉन्स्टेबल को कॉल कर अभद्र बातचीत, भेजे अश्लील फोटो, हरकत में आई पुलिस (Photo: Representational image)

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एक महिला पुलिसकर्मी के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है. थाना खंदौली में तैनात महिला कॉन्स्टेबल दीपाली सिंह को ड्यूटी के दौरान अज्ञात नंबरों से लगातार कॉल और आपत्तिजनक फोटो भेजे गए. इसके बाद उन्होंने तत्काल थाने में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. मामला सामने आते ही पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया.

घटना 6 दिसंबर की सुबह करीब 11:30 बजे की है. ड्यूटी पर मौजूद कॉन्स्टेबल दीपाली सिंह के मोबाइल पर लगातार कई कॉल आने लगे. पहली बार कॉल रिसीव करने पर कॉलर ने अपना नाम राजेश बताया और तुरंत ही अशोभनीय भाषा का प्रयोग शुरू कर दिया. दीपाली सिंह ने तुरंत नंबर ब्लॉक किया, लेकिन आरोपी यहीं नहीं रुका. उसने दूसरे-तीसरे अलग-अलग नंबरों से भी कॉल करना जारी रखा और साथ ही फोन पर आपत्तिजनक फोटो भेजने शुरू कर दिए.

पीड़िता ने बताया कि आरोपी की पूरी बातचीत और कॉल रिकॉर्डिंग उनके पास मौजूद है. आपत्तिजनक फोटो और स्क्रीनशॉट भी उन्होंने पुलिस को उपलब्ध कराए हैं. इन साक्ष्यों के आधार पर थाना प्रभारी ने तुरंत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू करने का निर्देश दिया. शुरुआती कार्रवाई में पुलिस टीम ने फोन नंबरों की कॉल डिटेल प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

सम्बंधित ख़बरें

युवक ने इंस्टाग्राम पर अपलोड किए बच्चों के 26 अश्लील वीडियो, ऐसे चढ़ा पुलिस के हत्थे 
छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, 12 घंटे में दोनों आरोपी गिरफ्तार 
दुकान से साड़ी चुराते महिलाओं का वीडियो वायरल. (Photo: Arvind Sharma/ITG)
दुकानदार को बातों में उलझाया, फिर बुर्के में साड़ी का बंडल चुरा कर फुर्र हुईं महिलाएं- VIDEO 
NRI woman robbed in Agra (Photo- ITG)
आगरा में NRI महिला से 4000 डॉलर की लूट, बदमाशों ने कार पंचर का बहाना बनाकर उड़ाया पर्स 
A procession was taken out after the accused was released from jail; police arrested 10 youths from the spot and filed a case
जेल से निकलते ही दिखााई ताकात, बदमाश राज चौहान के जुलूस ने आगरा में मचा दी खलबली  
Advertisement

इस मामले पर एसीपी एत्मादपुर ने फोन पर पुष्टि करते हुए बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच जारी है. उन्होंने यह भी कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो साइबर सेल की विशेष टीम की सहायता ली जाएगी ताकि आरोपी की पहचान जल्द से जल्द की जा सके. पुलिस सूत्रों के अनुसार, कॉलर द्वारा इस्तेमाल किए गए सभी नंबरों को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि आरोपी किसी स्थानीय क्षेत्र से है या किसी सिम-कार्ड का दुरुपयोग कर रहा था. पुलिस इस मामले को महिला सुरक्षा और पुलिस कर्मियों के सम्मान से जुड़ा संवेदनशील मामला मानकर तेजी से कार्रवाई कर रही है. वहीं दूसरी ओर, इस घटना ने आगरा पुलिस लाइन और स्थानीय पुलिस विभाग में चिंता बढ़ा दी है. पुलिसकर्मियों के साथ इस तरह की अशोभनीय हरकतें कानून और व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती मानी जा रही हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement