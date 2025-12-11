नींद की दवा देकर जेवरात और मोबाइल लेकर फरार हुई नई नवेली दुल्हन, सदमे में परिवार

यूपी के आगरा जिले के मलपुरा थाना क्षेत्र के खलोआ गांव में शादी के कुछ ही दिन बाद एक नई दुल्हन रहस्यमय ढंग से लापता हो गई. परिजनों का आरोप है कि दुल्हन अंकिता ने रात में सभी को नींद की दवा खिलाई और सोने-चांदी के जेवरात और एक मोबाइल फोन लेकर घर से फरार हो गई. सुबह परिजनों ने दरवाजे खुले देखे और दुल्हन गायब पाई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

दूल्हे के पिता राम वीर सिंह ने बताया कि उनका बेटा जगवीर 1 दिसंबर 2025 को अयोध्या के पास एक गांव की युवती अंकिता से शादी कर चुका था. शुक्रवार रात को दुल्हन ने खुद खाना बनाकर परिवार को खिलाया. सभी सो गए, लेकिन शनिवार सुबह जब जागे तो घर के दरवाजे खुले मिले और अंकिता का कहीं कोई पता नहीं था.

कमरे में मिली नींद की दवा, जेवरात और मोबाइल गायब

दुल्हन के कमरे के पास से दो नींद की दवा की खाली पत्तियां मिलीं. इसके अलावा घर से तीन सोने की अंगूठियां, चार जोड़ी पायल और एक मोबाइल फोन गायब पाया गया. मोबाइल फोन बाद में छत पर मिला, लेकिन दुल्हन का कोई सुराग नहीं लगा. परिजनों के अनुसार, रात में किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी.

शादी में मध्यस्थता करने वाले युवक राहुल पर भी शक जताया जा रहा है. दुल्हन खुद को अयोध्या के पास बढ़ाल गंज का निवासी बताती थी, जबकि शादी में मध्यस्थता करने वाले राहुल का फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के भड़कोल का रहने वाला बताया गया है. परिजनों ने यह जानकारी पुलिस को भी उपलब्ध कराई है.

पुलिस ने दर्ज की FIR, जांच जारी

आगरा पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है. दुल्हन के लापता होने और जेवरात ले जाने को गंभीरता से लेते हुए पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि पड़ोसियों और घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है ताकि दुल्हन के ठिकाने का पता लगाया जा सके.

परिजन सदमे में हैं और गांव में तरह-तरह की चर्चाएं तेज हैं. पुलिस ने यह भी कहा कि दुल्हन का कहीं भी पता नहीं चलने पर व्यापक स्तर पर खोजबीन की जाएगी.

