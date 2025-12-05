आगरा में NRI महिला से 4000 डॉलर की लूट, बदमाशों ने कार पंचर का बहाना बनाकर यूं उड़ाया पर्स; अमेरिका से आई थीं शादी में शामिल होने

Uttar Pradesh News: आगरा में ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र के झरना नाले के पास एक NRI बुजुर्ग महिला के साथ टप्पेबाजी की वारदात सामने आई है. लगभग 80 वर्षीय महिला अपनी बेटी के साथ कार से दिल्ली जाने के लिए निकली थीं. रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने कार ड्राइवर को टायर पंचर होने का झांसा दिया. ड्राइवर ने गाड़ी करीब एक किलोमीटर आगे एक पंचर की दुकान पर रोक दी और समस्या की जांच करने लगा.

इसी दौरान पीछे से आए वही बाइक सवार बदमाश कार के पास पहुंचे. कार की पिछली सीट पर बैठी महिला के हाथ में पर्स था. खिड़की खुली होने का फायदा उठाते हुए एक बदमाश ने झपट्टा मारकर पर्स छीनने की कोशिश की. महिला ने पर्स पकड़कर रोके रखने की भरसक कोशिश की, लेकिन छीना-झपटी के बीच आरोपी पर्स छीनकर फरार हो गए.

पीड़िता ने बताया कि चोरी हुए पर्स में 4,000 अमेरिकी डॉलर, दो आईफोन, लगभग 20,000 रुपये भारतीय मुद्रा और उनका पासपोर्ट भी था. घटना के तुरंत बाद ड्राइवर ने पुलिस को फोन कर सूचना दी.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हाईवे पर नाकाबंदी करा दी गई. पुलिस अधिकारियों ने ड्राइवर से भी पूछताछ की है, क्योंकि उसका बयान बार-बार बदलने से शक की स्थिति बनी हुई है.

आगरा पुलिस का कहना है कि टीम मामले की जांच कर रही है. पर्स में विदेशी मुद्रा और महत्वपूर्ण दस्तावेज होने की पुष्टि की गई है. पुलिस टप्पेबाजों की तलाश में आसपास के CCTV फुटेज भी खंगाल रही है.

महिला अमेरिका के कैलिफोर्निया में 15 साल से अपनी दो बेटियों के साथ रहती हैं और जयपुर में रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के बाद दो दिन पहले आगरा आई थीं. शुक्रवार तड़के दिल्ली से उनकी फ्लाइट थी, जिसके लिए वे दिल्ली रवाना हो रही थीं. पुलिस ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

