सामने आया मगरमच्छ तो महिला ने उतारी अपनी चप्पल, देखकर नदी में भागा, Video वायरल

कल्पना कीजिए आप एक नदी के किनारे पर खड़े हों और आपको एक मगरमच्छ दिखाई देता है जो कुछ ही फीट की दूरी पर आपका पीछा कर रहा है. ये देखकर या तो आप वहां से भाग जाएंगे या फिर मगरमच्छ को वहां से भगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या आप इसके लिए अपने चप्पल का इस्तेमाल करेंगे?

दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला कुछ ऐसा करती हुई ही नजर आ रही है. महिला और मगरमच्छ के बीच मुठभेड़ का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.

वीडियो में आप देख सकते हैं कि महिला अपने कुत्ते के साथ नदी के किनारे खड़ी है. जल्द ही एक मगरमच्छ वहां पहुंच जाता है और उसके आसपास घूमने लगता है. लेकिन इसके बाद जो हुआ वो अप्रत्याशित था और उसे देखकर आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी.

महिला मगरमच्छ को देखने के बाद भागने के बजाय वहीं खड़ी हो जाती है और अपनी चप्पल उतारकर उसे पीटने का इशारा करते हुए अपने हाथ में ताली बजाती है. आश्चर्य की बात ये है कि इसके बाद मगरमच्छ भी वहां से हटकर नदी में तैरता हुआ दूर चला जाता है.

यहां देखिए वीडियो

Everyone knows what it means when mom takes the shoe off. 😏😂🐊🥿 pic.twitter.com/CXD94m6PVz