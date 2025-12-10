scorecardresearch
 
सड़क को बना दिया किचन... गैस-चूल्हा निकालकर खाना बनाने लगा परिवार! वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक कपल सड़क किनारे खाना पकाते दिखाई दे रहा है, जो सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है.

सोशल मीडिया पर सड़क किनारे खाना पकाते हुए वायरल हुआ वीडियो. (Photo: x/@Nalanda_index )
सोशल मीडिया पर रोज कई तरह के वीडियो वायरल हो जाते हैं. रील्स के दौर में तो कुछ लोगों की अजीबोगरीब हरकतें चर्चा का विषय बन जाती है. ऐसा ही एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि एक कपल सड़क पर ही खाना बना रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि कपल ने कार साइड में लगा रखी है और गैस-चूल्हा निकालकर खाना बना रहे हैं. अब वीडियो को बड़ी संख्या में शेयर किया जा रहा है. 

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, लोग सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठा रहे हैं. इस वीडियो की इंटरनेट भी खूब चर्चा हो रही है. लेकिन कपल से जब सवाल किया गया तो, उन्हें जवाब ने हर किसी को हैरान कर दिया. 

इसके बाद से कपल सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और आलोचनाओं का शिकार बन रहा है. ऐसे इसलिए क्योंकि अपनी गलती मानने के ब्जाय, वो सवाल कर रहे व्यक्ति को जवाब देता है कि ये रेस्ट एरिया है. 

हाईवे पर खाना बनाता दिखा कपल 

वीडियो में देखा जा रहा है कि सड़क पर एक कपल अपनी कार को साइड में खड़ाकर खाना पका रहे हैं. महिला सड़क किनारे रोटी बनाते दिखाई दे रही है. वहीं दूसरी ओर सब्जी भी पक रही है ऐसे में जब उनसे सवाल किया गया तो , उन्होंने कहा कि यह रेस्ट एरिया है, यहां अलाउड है. 

सोशल मीडिया पर जारी है बहस 

वीडियो वायरल होते ही कपल की कड़ी आलोचना की जा रही है. इस वीडियो को @Nalanda_index नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. इस दौरान एक यूजस ने लिखा कि भारत जैसे देश में Civic sense बड़ी महंगी चीज है, जिसके हर कोई नहीं खरीद सकता. वहीं, दूसरे ने लिखा कि कई लोग सार्वजनिक जगहों का सही उपयोग और साफ सफाई रखना सिर्फ नियम नहीं, जिम्मेदारी है. 

