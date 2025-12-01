scorecardresearch
 
कंटेनर से निकलकर नदी में गिर रहे थे एक के बाद एक कई आईफोन! क्या है इस वीडियो की सच्चाई

इन दिनों इंटरनेट पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है. इसमें नदी में गिरे एक कंटेनर से कुछ लोग आईफोन निकालते दिखाई दे रहे हैं. जानते हैं क्या है इस वायरल वीडियो की सच्चाई.

कंटेनर से निकलने वाले आईफोन के डिब्बों की क्या है सच्चाई (Photo - X/ @Cleverlydey4u)
सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिन्हें देखकर आप एकदम से चौंक जाएं. इन वीडियो की सच्चाई जानना काफी मुश्किल होता है. ऐसा एक फुटेज इन दिनों हर जगह छाया हुआ है. जिसे लोग वास्तविक घटना समझ रहे हैं.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Cleverlydey4u नाम के हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है. इस वीडियो के साथ कैप्शन है - उन्हें नदी में एक कंटेनर लीक होता हुआ मिला, बस फ़ोन ही फोन.

कंटेनर से निकलते दिखे आईफोन के डिब्बे
वीडियो में एक छोटी सी नाव पर सवार कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं. उनके सामने नदी में एक कंटेनर दिखाई दे रहा है, जो एक जगह से टूटा हुआ है. कंटेनर के उस टूटे हुए हिस्से से वे लोग आईफोन के डिब्बे निकाल- निकाल कर नाव में रख रहे हैं.

नाव पर सवार एक लड़का बता रहा है कि किसी जहाज से एक कंटेनर नदी में गिर गया है और इसमें सिर्फ आईफोन भरा हुआ है. इस वीडियो को कई लोग वास्तविक मान रहे हैं. कई जगह इसे सही घटना बताकर शेयर किया जा रहा है. ऐसे में जानते हैं कि लेकिन ऐसा नहीं है.

क्या है इस वीडियो की सच्चाई
X पर शेयर किए गए इस वीडियो को एक्स ने ही एआई जेनरेटेड बताया है. इस वीडियो की वास्तविकता के बारे में एक्स ने लिखा है कि यह वीडियो AI से बना है. वीडियो में 00:05 सेकंड पर लड़का नदी में हाथ डालता है और फ़ोन उसके हाथ में आ जाता है — यह पहले वहां नहीं था. दूसरी बात असली iPhones पैलेट पर कार्टन में आते हैं, खुले बक्सों में नहीं होते हैं.

इसके अलावा भी वीडियो में कई गलतियां दिख रही है. जैसे पानी की लहरों को देखने पर पता चल जाता है कि इसकी दिशा सही नहीं है. साथ ही आईफोन के डिब्बे कंटेनर से बाहर धक्के के साथ निकलते दिखाई दे रहे हैं.

