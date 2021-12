'बसपन का प्यार, पावरी गर्ल, बागपत की जंग...' देखें 2021 के Top Viral Videos 

Top Most Viral Videos: साल 2021 खत्म होने के करीब है. लोग नए साल (New Year 2022) के स्वागत की तैयारियों में जुटे हुए हैं. ऐसे में आइए एक नजर डालते हैं इस साल के वायरल वीडियोज (Viral Videos Of Year 2021) पर, जिसने लोगों को इमोशनल करने के साथ-साथ हंसने के भी कई मौके भी दिए. इन वायरल वीडियोज के ज़रिये 'पावरी गर्ल' (Pawari Girl) से लेकर 'बचपन का प्यार' (Bachpan Ka Pyar) वाला बच्चा रातों रात स्टार बन गए.

पावरी गर्ल का वीडियो जमकर हुआ वायरल

इस साल सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की 19 साल की लड़की दानानीर मोबीन उर्फ गीना का एक वीडियो खूब वायरल हुआ, जिसमें वह अपने ही अंदाज में ‘हमारी पावरी हो रही है’ कहती हुईं नजर आईं. दानानीर ने जब फरवरी में ‘पावरी’ का वीडियो अपलोड किया तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इसका सोशल मीडिया पर इतना जबर्दस्त क्रेज हो जाएगा. रातोरात दानानीर सेलेब्रिटी बन गईं.

'बचपन का प्यार' हुआ वायरल

'जाने मेरी जानेमन, बसपन का प्यार..' छत्तीसगढ़ के सहदेव का गाया ये गाना साल 2021 में इस कदर वायरल हुआ कि वो रातों-रात स्टार बन गया. सीएम भूपेश बघेल हो या फिर टीवी चैनल हर किसी ने 'बसपन का प्यार' वाले सहदेव को सम्मानित किया. बॉलीवुड सिंगर बादशाह ने तो उनके साथ गाना तक भी गाया.

'अपना माइक बंद करो श्वेता...'

'श्वेता योर माइक इज ऑन...' एक जूम कॉल के दौरान ये ऑडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था. दरअसल, ऑनलाइन क्लास में एक छात्रा जूम कॉल पर अपना माइक बंद करना भूल गई, जिसके कारण उसकी प्राइवेट बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं और उसे सब सुन लेते हैं. इसीलिए बीच में कुछ लोग कहते हुए सुनाई देते हैं 'योर माइक इज ऑन...'

Big Boss: Our Show is number one reality tv show in India



Le Shweta: Watch my Zoom meeting#Shweta pic.twitter.com/yV0HeuFX2R — Garv🍿 (ਗਰਵਿਤ) (@imgarvmalik) February 18, 2021

बागपत वाले 'आइंसटीन चाचा'

यूपी के बागपत में फरवरी में हुई चाट की दुकान लगाने वालों के बीच लड़ाई को कौन भूल सकता है. इस लड़ाई में 'आइंसटीन' के लुक वाले एक अधेड़ शख्स खूब वायरल हुए थे. मेन बाजार में एक चाट दुकानदार ने दूसरे चाट दुकानदार के ग्राहक को अपने पास बुला लिया. फिर क्या था बाजार रणभूमि में तब्दील हो गया और ऐसी जंग छिड़ी की जिसे मौका मिला बहती गंगा में हाथ धो लिया. इस लड़ाई के वीडियो पर खूब फनी मीम्स वायरल हुए थे.

#WATCH Baghpat: Clash breaks out between two groups of 'chaat' shopkeepers over the issue of attracting customers to their respective shops, in Baraut. Police say, "Eight people arrested, action is being taken. There is no law & order situation there."



(Note: Abusive language) pic.twitter.com/AYD6tEm0Ri — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 22, 2021

कोरोना से हारी 'लव यू जिंदगी' पर झूमने वाली लड़की

कोरोना संकट के समय ऑक्सीजन सपोर्ट पर बैठी एक लड़की का वीडियो खूब वायरल हुआ था, जो बाद में जिंदगी की जंग हार गई थी. मई में सामने आए इस वीडियो में कोरोना वायरस जैसी घातक बीमारी से पीड़ित वह लड़की ‘लव यू जिंदगी’ गाने पर झूमती नजर आ रही थी.

She is just 30yrs old & She didn't get icu bed we managing her in the Covid emergency since last 10days.She is on NIVsupport,received remedesvir,plasmatherapy etc.She is a strong girl with strong will power asked me to play some music & I allowed her.

Lesson:"Never lose the Hope" pic.twitter.com/A3rMU7BjnG May 8, 2021

स्टेडियम में ‘गुटखा’ खाते हुए वायरल हुए शख्स

नवंबर में भारत और न्यूजीलैंड (IND VS NZ) के बीच कानपुर (Kanpur) के स्टेडियम में हुए मैच के दौरान एक तस्वीर (Viral Photo) सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई. तस्वीर में देखा गया कि एक व्यक्ति मुंह में गुटखा भरे हुए है और आराम से फोन पर बात कर रहा है. इस वीडियो ने खूब सुर्खियां बटोरीं थीं.

कैब ड्राइवर पर 'उछल-उछलकर' थप्पड़ बरसाने वाली लड़की

अगस्त में लखनऊ में एक लड़की द्वारा कैब ड्राइवर युवक को सरेराह पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. कैब ड्राइवर और बीचबचाव करने आए शख्स पर थप्पड़ बरसाने वाला वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर खूब बवाल मचा था. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी लड़की प्रियदर्शिनी पर केस दर्ज किया था.

CCTV से ऐसा लग रहा है कि ये लड़की इस गरीब टैक्सी चालक को इतनी बुरी तरह से पीट रही है क्यूंकि उसने गाड़ी नहीं रोकी! ये बेहद शर्मनाक है. किसने अधिकार दिया इस लड़की को मारपीट करने का? इस मामले में @Uppolice जांच करे और कानून को हाथ में लेने के अपराध में महिला पर कड़ी कार्यवाही हो. pic.twitter.com/IrVUKkeINC August 2, 2021

जब वीर दास की कविता पर मचा बवाल

नवंबर में कॉमेडियन वीर दास के एक वीडियो पर खूब हंगामा हुआ था. वीर दास ने अमेरिका में अपने परफॉर्मेंस का वीडियो यूट्यूब चैनल पर शेयर किया. इस वीडियो में उन्होंने भारत के 2 हिस्सों के बारे में बात कही थी. कुछ लोगों ने इसे भारत का अपमान बताया तो कुछ लोगों ने हकीकत. उनके 2 Indias Video ने खूब सुर्खियां बटोरीं थीं.

जब दूल्हे की जगह प्रेमी ने भर दी दुल्हन की मांग

दिसंबर में यूपी के गोरखपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया. जहां अचानक शादी के मंडप में जयमाला के समय स्टेज पर चढ़कर प्रेमी ने दूल्हे के सामने अपनी प्रेमिका दुल्हन की मांग में सिंदूर भर दिया. यह देखकर शादी में मौजूद सभी लोग हैरान रहे गए. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ.

रोनाल्डो और कोक वाला वीडियो

इसी साल जून में रोनाल्डो और कोका कोला खूब चर्चा में रहे. दरअसल, रोनाल्डो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली टेबल पर आए और वहां पर माइक के पास दो कोका कोला की बोतल और एक पानी की बोतल रखी थी. रोनाल्डो ने वहां रखी दोनों कोका कोला की बोतल को हटा दिया और पानी की बोतल उठाकर कहा कि ‘Drink Water’. बस, 25 सेकंड के इस पूरे वाक्ये का असर था कि कोका कोला के शेयर धड़ाधड़ गिरने लगे और करीब 4 बिलियन डॉलर तक गिर गए.

'Drink water'



Cristiano Ronaldo removes Coca-Cola bottles at start of #Euro2020 press conference pic.twitter.com/2eBujl9vzk — Guardian sport (@guardian_sport) June 15, 2021

बुर्ज खलीफा की चोटी पर चढ़ी महिला

संयुक्त अरब अमीरात की Emirates Airline के एक विज्ञापन का वीडियो भी सोशल मीडिया पर चर्चा के केंद्र में रहा. इस विज्ञापन में एक महिला केबिन क्रू अपनी यूनिफॉर्म में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के सबसे ऊपर खड़ी दिखाई दी. विज्ञापन को 828 मीटर ऊपर इमारत की चोटी पर शूट किया गया था. अगस्त में सामने इस वीडियो को देखने के बाद लोग दंग रह गए.

काबुल एयरपोर्ट से त्रासदी का वीडियो

अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल एयरपोर्ट से बेहद भयावह तस्वीरें सामने आईं, जिन्होंने दुनिया को हिलाकर रख दिया. इस दौरान सोशल मीड़िया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें काबुल एयरपोर्ट से निकले एक विमान के पहिए पर तीन लोग लटके दिखाई दिए. बाद में लटके लोग एक घर की छत पर गिरते दिखे.

Exclusive - The video shows a flight from #Kabul airport where two people are thrown from a plane into the the people's homes.#Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/GlSgjNApJj — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021

Insane. Don’t have any other words.



The Kabul Airport.



pic.twitter.com/ylraJsDyme — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 16, 2021

एक वीडियो में लोग प्लेन पर सवार होने के लिए आगे-आगे दौड़ रहे हैं. इस दर्दनाक वीडियो ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरीं थीं.