फिर चर्चा में आई वो बाम, जिसे थाईलैंड वाला हर शख्स खरीदकर लाता है!

थाईलैंड का मशहूर बाम यानी कि हर्बल इनहेलर , जिसे वहां से आने वाला लगभग हर सैलानी जरूर खरीदकर लाता है, एक बार फिर चर्चा में है वजह है कि इसके एक बैच में खतरनाक बैक्टीरिया की मौजूदगी पाई गई है.

दरअसल, थाईलैंड के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने मंगलवार को सूचना दी है कि हर्बल इनहेलर फॉर्मूला 2 के बैच नंबर 000332 में माइक्रोबियल यानी सूक्ष्मजीवों का स्तर तय मानकों से ज्यादा पाया गया. जांच में पता चला कि इसमें फफूंदी, यीस्ट और क्लोस्ट्रीडियम नाम के जीवाणु मौजूद थे जो अगर शरीर में चले जाएं तो संक्रमण फैला सकते हैं.

जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद इनहेलर बनाने वाली कंपनी हांग थाई हर्बल ने तुरंत इस बैच को बाज़ार से वापस मंगवाने की बात कही है. कंपनी ने सोशल मीडिया पर इस बारे में पोस्ट भी किया है. पोस्ट में कंपनी ने लिखा कि,'ग्राहकों की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है. हमें एफडीए की रिपोर्ट स्वीकार है और हम इसके मुताबिक सभी ज़रूरी कदम उठा रहे हैं.'

फॉर्मूला 2 का बैच तुरंत वापस करें

थाईलैंड के कानून के मुताबिक, अगर कोई कंपनी गैर-मानक हर्बल उत्पाद बनाती या बेचती है, तो उसे दो साल तक की जेल या लाखों रुपए के बराबर जुर्माना हो सकता है. हांग थाई इनहेलर अपनी तेज खुशबू और सिरदर्द या सर्दी-जुकाम से राहत देने के लिए बहुत लोकप्रिय है. खासकर पर्यटकों के बीच लेकिन अब इसके दूषित पाए जाने के बाद लोगों में चिंता बढ़ गई है. थाई एफडीए ने फिलहाल ग्राहकों से अपील की है कि वे इस ‘फॉर्मूला 2’ वाले बैच का इस्तेमाल न करें और इसे तुरंत वापस करें.

