पूर्व कर्मचारी ने खोली पोल! बताया- मीटिंग में कैसे काम करवाते हैं एलन मस्क?

टेस्ला के मीटिंग कल्चर को लेकर अक्सर लोग जिज्ञासु रहते हैं कि दुनिया के सबसे चर्चित टेक सीईओ एलन मस्क अपने कर्मचारियों से कैसे पेश आते हैं. अब एक पूर्व कर्मचारी ने सोशल मीडिया पर एलन मस्क की बैठकों से जुड़े कुछ अनोखे नियमों का खुलासा किया है.

FILE PHOTO: Elon Musk attends the opening ceremony of the new Tesla Gigafactory for electric cars in Gruenheide, Germany, March 22, 2022. Patrick Pleul/Pool via REUTERS/File Photo
FILE PHOTO: Elon Musk attends the opening ceremony of the new Tesla Gigafactory for electric cars in Gruenheide, Germany, March 22, 2022. Patrick Pleul/Pool via REUTERS/File Photo

टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क की कंपनी में कामकाज कैसे होता है और वे अपना कर्मचारियों ने कैसे पेश आते हैं यह जानने के लिए कई लोग उस्तुक रहते हैं. हाल ही में टेस्ला के एक पूर्व कर्मचारी ने एलन मस्क के मीटिंग रूल्स बताते हुए एक पोस्ट किया है. यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. शख्स ने पोस्ट में एलन मस्क की मीटिंग कैसे होती है इस बात का खुलासा किया था. एलन मस्क ने इस ट्वीट पर रिप्लाई भी किया है.

मीटिंग में पीपीटी दिखाना जरूरी नहीं

रसेल वरोन ने अपने ट्वीट में लिखा "टेस्ला में मेरे निजी अनुभव से एलन के बारे में और जानकारी. ई के साथ मेरी हर मीटिंग में कुछ आसान नियम होते थे जैसे कोई पावर पॉइंट नहीं, सिर्फ़ उन चीज़ों पर बात करें जो गलत/टूटी हुई/बाधा डालने वाली हैं जिन्हें दूर करने के लिए आपको ई की ज़रूरत है. इसके अलावा खाना न लाएं. साफ़ सफ़ाई रखें. काम के बारे में बात करें.' शख्स ने पोस्ट के जरिए बताया कि एलन मस्क मीटिंग में सीधा काम की बात करते और खाना लाने की मनाही है.

इस पोस्ट पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आईं, जिनमें खुद एलन मस्क की भी एक प्रतिक्रिया शामिल थी. टेस्ला के सीईओ ने लिखा, "अगर आपने खाना नहीं खाया है तो खाना लाना ठीक है."

एक यूजर ने पोस्ट पर कमेंट कर लिखा, 'टेस्ला से अच्छे और प्रतिभाशाली कर्मचारी जा रहे हैं, और यह कोई नई बात नहीं है  वह काफी समय से इस पर ध्यान दिला रहा है. इसका यह मतलब नहीं है कि वह टेस्ला के खिलाफ है बल्कि उसका कहना है कि अगर टेस्ला लंबे समय तक सफल रहना चाहती है तो उसे बेहतरीन प्रतिभाओं की ज़रूरत होगी, इसलिए इस मुद्दे पर ध्यान देना जरूरी है.'

एक अन्य ने मज़ाक में कहा, "खाना मत लाना, अच्छा नियम है.' तीसरे ने पूछा, "सामान्य लोग चीयरलीडिंग या बधाई न मिलने पर कैसे निपटते हैं? वरोन ने जवाब दिया, 'अगर आप एलन के लिए काम कर रहे हैं, तो आप सामान्य नहीं हैं. आपका लक्ष्य समस्याओं का समाधान करना और जैसे ही आपको पता चले कि आप अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, मदद के लिए उनसे संपर्क करना है.'

रसेल वरोन कौन हैं?

अपनी लिंक्डइन प्रोफ़ाइल के अनुसार, वरोन ने स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ़ न्यूयॉर्क से बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की. ​​इसके बाद, उन्होंने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग और एसेट मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री हासिल की. साल 2014 में टेस्ला में शामिल हो गए. इन वर्षों में, वे लगातार आगे बढ़ते गए और 2018 में विनिर्माण प्रमुख का पद संभाला. इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी छोड़ने के बाद, उन्होंने अपनी खुद की कंपनी स्थापित की.

