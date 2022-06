20 साल एक-दूसरे को ढूंढते रहे, मां-बेटे मिले तो गले लगकर खूब रोए

एक युवक जब 20 साल बाद अपनी मां से मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. दोनों एक दूसरे के गले लगकर खूब रोए. उनकी मुलाकात फेसबुक के जरिए हुई. मां और बेटे के बिछड़ने और मिलने की ये कहानी चर्चा में है.

दिलचस्प बात ये है कि मां-बेटे दोनों लंबे समय से एक ही शहर में रहे थे. लेकिन उन्हें एक दूसरे के बारे में पता नहीं था. हालांकि, एक दिन जब फेसबुक मैसेज के जरिए उनकी मुलाकात हुई तो भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा और अमेरिका के Utah में रहने वाले बेंजामिन हुलबर्ग (Benjamin Hulleberg) अपनी मां होल्ली शियरर (Holly Shearer) के गले लगकर रोने लगे.

Good Morning America की रिपोर्ट के मुताबिक, 20 साल के बेंजामिन को पैदा होते ही एक कपल ने गोद ले लिया था. काफी समय तक बेंजामिन को पता ही नहीं था उनके जैविक माता-पिता कौन हैं. लेकिन जवानी आते-आते उन्होंने उनकी तलाश शुरू कर दी. उधर शियरर भी अपने बेटे को नहीं भुला पाईं थीं.

36 साल की शियरर कहती हैं कि वो (बेंजामिन) हमेशा मेरे दिलो-दिमाग रहा. खासकर त्योहारों पर, उसके जन्मदिन पर उसकी बहुत याद आती थी. मैं हमेशा उसके बारे में सोचती रहती थी. करीब 3 साल तक उसको गोद लेने वाले कपल मुझे बेंजामिन की तस्वीरें भेजते रहे, लेकिन एक दिन उन्होंने ये बंद कर दिया. जब मैंने 2014 में गोद लेने वाली एजेंसी से संपर्क करने की कोशिश की तो पता चला कि वो भी बंद हो गई है. ये जानकर शियरर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. तभी से वह बेंजामिन की तलाश में जुटी हुईं थीं.

ऐसे 20 साल बाद मिले मां-बेटे

बेंजामिन अलग-अलग तरीके से बेटे बेंजामिन की खोज कर रही थीं. उधर बेंजामिन भी जवान हो चुका था और अपनी मां की तलाश में जुटा हुआ था. इस बीच पिछले साल (2021) उनके जीवन में वो सुखद पल आ गया, जब दोनों की मुलाकात हुई.

After two decades of wondering and searching, a Utah man has reunited with his birth mom after she sent him a Facebook message out of the blue last November. https://t.co/nYC8N679ws