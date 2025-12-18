एयरलाइन से पैसेंजर ने मांगी मुफ्त टिकट, एक शब्द में मिला ये जवाब हो रहा वायरल

आयरलैंड की एयरलाइन रेयानएयर इन दिनों सुर्खियों में है. इसकी वजह इसका कोई नया नियम या लापरवाही नहीं, बल्कि एक शरारती पैसेंजर के पोस्ट पर दिया गया, रेयानएयर का बेबाक जवाब है. दरअसल, एक यात्री ने मुफ्त टिकट की शरारती गुजारिश की थी. इस पर रेयानएयर ने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया.

एयरलाइन का जवाब ऐसा था कि सोशल मीडिया पर हंसी-मजाक का माहौल बन गया. एयरलाइन ने यूजर के पोस्ट को दोबारा पोस्ट करते हुए उसके अनुरोध को खारिज कर दिया. सिर्फ एक बेबाक शब्द का जवाब और एयरलाइन की हाजिर जवाबी ने ऑनलाइन हंसी का पिटारा खोल दिया.

पैसेंजर ने फोटो शेयर करते हुए मांग लिया मुफ्त टिकट

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @tguler_ नाम के हैंडल से एक पोस्ट शेयर किया गया था. इसमें एक फोटो भी अटैच था. यूजर ने पोस्ट में रयानएयर को मेंशन करते हुए लिखा था - हे @Ryanair, मैंने आपके प्लेन से रोम की एक फोटो ली है. क्या आप इस शानदार फोटो के लिए मुझे एक फ्री टिकट दे सकते हैं?

इसके साथ एक तस्वीर शेयर की थी. इसमें विमान का पंख चमकीले नीले आसमान दिखाई दे रहा था. इस पर रयानएयर लिखा हुआ है और नीचे इटली की राजधानी का मनोरम दृश्य दिखाई दे रहा है. अपनी फोटोग्राफी कौशल को इनाम के योग्य मानते हुए, यात्री ने Ryanair को टैग किया और शरारती अंदाज में पूछा कि क्या उसे इस "शानदार तस्वीर" के बदले मुफ्त हवाई टिकट मिल सकता है.

एयरलाइन ने जवाब दिया - NO

इसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल रेयानएयर का जाना-पहचाना अंदाज था. मजाक करने या विनम्रता से मना करने के बजाय, एयरलाइन ने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया - NO. बस इतना ही. कोई इमोजी नहीं. कोई स्पष्टीकरण नहीं।. बात को नरम करने की कोई कोशिश नहीं.

इस सीधे-सादे जवाब ने तुरंत इंटरनेट का ध्यान खींचा और पोस्ट पर खूब सारे मजेदार रिएक्शंस आ रहे हैं और लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं.

---- समाप्त ----