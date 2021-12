2 साल की बच्ची के हैं कमर तक लंबे बाल, लोग बोलते हैं Little Rapunzel

लंदन के ब्रोमली में रहने वाली दो साल की एक बच्ची के बाल इतने लंबे और घने हैं कि सभी उसे रियल लाइफ की रॅपन्ज़ेल कहते हैं. इस बच्ची का नाम है डॉली. जब वह पैदा हुई थी तभी से वह अपने बालों की वजह से काफी फेमस है. डॉली के बालों की ग्रोथ जिस तेजी से हो रही है, उसे देखकर हर कोई हैरान है. यही नहीं, उसके बाल लंबे होने के साथ-साथ बेहद घने भी हैं. दो साल की उम्र में डॉली के बाल कमर तक लंबे हो चुके हैं.

डॉली की मां केटी कैनहम का कहना है कि अक्सर लोग उसके बालों को देखकर रॅपन्ज़ेल से कंपेयर करते हैं. कई लोग को डॉली को लिटल रॅपन्ज़ेल भी कहते हैं. बता दें, ''रॅपन्ज़ेल'' एक जर्मन परिकथा की पात्र है, जिसे ब्रदर्स ग्रिम ने अपनी कहानी में संग्रहित किया था. यह साल 1812 में पहली बार चिल्ड्रन्स एंड हाउसहोल्ड टेल्स के रूप में प्रकाशित हुई थी.

केटी ने आगे बताया कि डॉली के चार भाई बहन भी हैं. लेकिन उन सभी के बाल नॉर्मल हैं. उन्होंने बताया, ''डॉली का पहला हेयर कट तब करवाया गया था, जब वह महज तीन माह की थी. अब वह दो साल की हो गई है और रोजाना उसके बाल बनाने में करीब आधे घंटे का समय लग जाता है.''

केटी ने कहा, ''मैंने भी जिंदगी में यह पहला बच्चा देखा है, जिसके इतने लंबे बाल हैं. लोग इसके बालों की काफी तारीफ करते हैं. और जब मैं उन्हें बताती हूं कि ये सिर्फ दो साल की है, तो वे इस बात पर यकीन नहीं कर पाते.''

