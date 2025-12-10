पाकिस्तानी शादी में दिखा ‘धुरंधर’ का जादू, टाइटल ट्रैक पर धमाकेदार ग्रुप डांस वायरल

धुरंधर की चर्चा अब सिर्फ भारतीय सिनेमाघरों तक ही सीमित नहीं रही. सोशल मीडिया पर एक छोटा सा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें फिल्म के टाइटल ट्रैक पर एक कोरियोग्राफ़्ड वेडिंग परफॉर्मेंस दिखाई गई है, जो इस बार पाकिस्तान में हुई एक शादी का है. इंस्टाग्राम पर शेयर की गई इस क्लिप में एक व्यक्ति शादी में आए मेहमानों के सामने ग्रुप डांस को लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है. सभी कलाकार काले कपड़े पहने हुए हैं और ताल से ताल मिलाते हुए नाच रहे हैं.



1.16 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा वीडियो

वीडियो में आप देख सकते हैं कि काले कपड़ों में सभी डांसर एकदम तालमेल के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, और बीच में खड़ा लीड डांसर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ग्रुप को लीड कर रहा है. इस परफॉर्मेंस में ऊर्जा इतनी ज्यादा है कि दर्शक देखते ही देखते इस वीडियो पर टूट पड़े. इंस्टाग्राम पर शेयर किए जाने के कुछ ही समय में क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया कमेंट सेक्शन में लोगों ने परफॉर्मेंस की तारीफों के पुल बांध रहे हैं. किसी ने कोरियोग्राफी को “super energetic” बताया, तो किसी ने कहा-रणवीर सिंह जैसी एनर्जी. एक यूजर ने मजाक में लिखा-'लोग क्रिकेट भी अच्छा खेलते हैं और डांस भीवीडियो को अब तक 1.16 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है.

और पढ़ें





धुरंधर के टाइटल ट्रैक की धूम क्यों?

माना जा रहा है कि वीडियो लाहौर की एक शादी का है, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. इंस्टाग्राम यूजर अब्दुल्ला रफीक ने वीडियो को शेयर किया है. उनके कैप्शन ने भी लोगों का ध्यान खींचा- इस रात का मेरा पसंदीदा परफॉर्मेंस. फील्डिंग सेट होते-होते बच गए. 5 दिसंबर को रिलीज़ हुई यह फिल्म इस सीजन की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बन चुकी है. वीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन जैसे बड़े सितारों से सजी इस स्पाई-एक्शन फिल्म में कहानी के साथ-साथ फिल्म का टाइटल ट्रैक भी सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है.

---- समाप्त ----