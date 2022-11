T20 World Cup: मैच से ज्यादा खूबसूरती के चर्चे, कौन है ये पाकिस्तानी मिस्ट्री गर्ल?

पाकिस्तान की टीम T20 World Cup 2022 के फाइनल में पहुंच चुकी है. सेमीफाइनल में उसका मुकाबला न्यूजीलैंड से था. इस मैच में पाकिस्तान ने उसे करारी शिकस्त देकर अपना फाइनल का टिकट पक्का कर लिया. इस दौरान मैदान में खिलाड़ियों का जोश हाई था तो पवेलियन में दर्शकों में का. एक ऐसे ही पाकिस्तानी महिला फैंस की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा.

सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे कि आखिर वह लड़की कौन थी, जो T20 World Cup के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान को जोरदार तरीके से चियर कर रही थी. पवेलियन से ही वह लड़की कभी फ्लाइंग किस देते दिखाई दी तो कभी हाथ हिलाकर पाकिस्तानी टीम की हौसलाअफजाई करती नजर आई. कैमरामैन भी बार-बार उस लड़की पर फोकस कर रहा था.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की इस 'जबरा फैन' का नाम नताशा है. वह मूल रूप से पाकिस्तानी हैं. हालांकि, उनका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ है और वह वहीं पली-बढ़ी हैं. नताशा अभी मेलबर्न में रहती हैं.

अपने इंस्टाग्राम बायो पर उन्होंने खुद को ऑस्ट्रेलियाई पंजाबन लिखा हुआ है. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मैच से वायरल होने के बाद उनकी लोकप्रियता इंटरनेट, खासकर इंस्टाग्राम पर काफी बढ़ गई है. वायरल होने से पहले उनके 1,500 के करीब फॉलोअर्स थे, जो अब 35 हजार से अधिक हो गए हैं. हालांकि, अब उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट कर लिया है.

दरअसल, वायरल होने के बाद से उनके नाम से कई फर्जी अकाउंट बनाकर पोस्ट किए जाने लगे. जिसको लेकर उन्होंने अपने फॉलोअर्स से उन अकाउंट्स को रिपोर्ट करने के लिए कहा है.

