दिवाली की छुट्टी मांगी तो बॉस ने किया ये रिप्लाई... कर्मचारी का पोस्ट वायरल!

रेडिट पर एक यूजर ने बताया कि मैनेजर बीमार कर्मचारियों के साथ बुरा व्यवहार करता है. सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हुआ, जहां लोगों ने समर्थन और आलोचना दोनों की. (Photo: AI Generated)

एक रेडिट यूजर ने अपनी आईटी कंपनी के नए मैनेजर पर आरोप लगाया है कि उसने दिवाली की छुट्टियां मंजूर करने से मना कर दिया. यूजर के मुताबिक, यह मामला भारत की एक बड़ी आईटी कंपनी का है. जब कर्मचारियों ने दिवाली पर छुट्टी मांगी, तो मैनेजर ने ऑफिस के वॉट्सअप ग्रुप में साफ लिखा –“अब कोई दिवाली की छुट्टी स्वीकार नहीं की जाएगी.”इस बात से कर्मचारियों में गुस्सा फैल गया. एक यूजर ने लिखा कि यह दिखाता है कि कंपनी के कुछ मैनेजर कितने लापरवाह हैं. उन्हें कैलेंडर संभालना या टीम की जरूरत समझनी नहीं आती. कर्मचारी ने यह भी कहा कि कंपनी दिवाली पर छुट्टी नहीं देती, लेकिन क्रिसमस के दौरान लंबी छुट्टियां आसानी से मिल जाती हैं, जो पूरी तरह से दोहरा रवैया है.

बॉस ने किया माहौल खराब
रेडिट यूजर ने आगे लिखा, “हम दिवाली वाले हफ्ते को छुट्टी वाला सप्ताह क्यों नहीं मान रहे, जब पूरी टीम वैसे भी उपलब्ध नहीं रहती? यह बहुत गलत है. ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा मैनेजर खुद भारतीय है.”यूजर ने यह भी आरोप लगाया कि मैनेजर बीमार कर्मचारियों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करता. उसके मुताबिक, “उसने टीम का माहौल बहुत खराब कर दिया है. जब वह खुद बीमार होती है, तो आराम करती है, लेकिन अगर कोई और बीमार पड़ जाए तो उसे लगातार कॉल और मैसेज करती है, यहां तक कि दूसरे लोगों को उसका काम संभालने के लिए कहना पड़ता है.”

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा पोस्ट
इस पोस्ट पर लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा,  वेस्टर्न आईटी कंपनियों की गुलामी का यही नतीजा है. इससे हमारी संस्कृति भी खत्म हो रही है. दूसरे यूजर ने कहा- हमारी कंपनी में तो इस साल एक दिन की अतिरिक्त छुट्टी दी गई क्योंकि कई सरकारी छुट्टियां शनिवार और रविवार को पड़ गई थीं.

हालांकि ज्यादातर लोग इस पोस्ट से नाराज थे, एक व्यक्ति ने कहा- यह मैनेजर की ओर से प्लान की कमी है. कुछ हद तक, अगर टीम के सदस्य दिवाली से एक हफ्ते पहले छुट्टी के लिए आवेदन करते हैं, तो उनकी ओर से भी योजना की कमी होती है. छुट्टियों के कैलेंडर के तहत तारीखें पहले से ही पता होती हैं. आखिर सबको तीन महीने पहले से इसकी योजना बनाने से क्या रोक रहा है?" एक चौथे व्यक्ति ने भी इसमें शामिल होते हुए कहा, "बीस साल से ज्यादा आईटी में काम करने के बाद, मुझे यह पोस्ट मजेदार लग रही है. आप विदेशी क्लाइंट्स का समर्थन कर रहे हैं. पांचवें ने लिखा, "मेरे दोस्त की कंपनी ने उन्हें दिवाली पर ऑफिस बुलाया है."

