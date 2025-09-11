3 लाख का बैग, 15 लाख की घड़ी... कैसी है नेपाल के 'नेपो किड्स' की लाइफ, जिससे भड़के Gen-Z!

नेपाल सरकार ने 4 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब समेत कई सोशल मीडिया ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था. सरकार ने कहा कि ये ऐप्स तय समय सीमा से पहले संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अपने प्लेटफॉर्म पंजीकृत नहीं करा पाए. यह प्रतिबंध तुरंत प्रभाव से लागू हो गया. हालांकि, सोशल मीडिया पर यह प्रतिबंध देश के राजनेताओं के भीतर कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों को और भड़काने वाला था.
नेपाल में राजनेताओं के बच्चों पर केंद्रित एक सोशल मीडिया ट्रेंड खूब चर्चा में है. 'नेपो किड' नाम का यह ट्रेंड नेपाल और दुनिया भर में खूब चर्चा में रहा. इस ट्रेंड में हाई-प्रोफाइल नेताओं और राजनेताओं के बच्चों पर भ्रष्टाचार से अर्जित धन से आलीशान जीवन जीने का आरोप लगाया गया है.
'नेपो किड' ट्रेंड तब शुरू हुआ जब यूज़र्स ने खास वर्ग के लिए मिलने वाले विशेषाधिकार और आम लोगों की तकलीफ़ों के बीच का फर्क दिखाया. एक्स, रेडिट, इंस्टाग्राम और दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पर लोगों ने नेताओं और उनके परिवारों की आलीशान जिंदगी को सामने रखकर इस मुद्दे को और उभारा.
इस ट्रेंड ने नेताओं और उनके बच्चों की लैविश लाइफस्टाइल को बेनक़ाब कर दिया है. एक्स, रेडिट और इंस्टाग्राम पर वायरल पोस्ट्स में दिखाया गया है कि कैसे राजनेताओं के बच्चे करोड़ों की घड़ियों, गुची बैग्स और डिज़ाइनर कपड़ों में ऐश कर रहे हैं. आम जनता जहां रोज़मर्रा की परेशानियों से जूझ रही है, वहीं ये ‘नेपो किड्स’ महंगी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई और विदेशों में छुट्टियां मनाकर अपनी शानो-शौकत का दिखावा कर रहे हैं. वीडियो में दिखाया गया कि राजनेताओं के बच्चों ने तीन लाख का बैग और 15 लाख रुपये की घड़ी पहनी हुई है.
नेपाल परिवार दल के एक राजनेता, एकनाथ ढकाल की बेटी सुप्रीया श्रेष्ठा के वीडियोज भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें वे अपने पति के साथ फ्रांस घूमती नजर आ रही हैं. कई पोस्ट में यह दावा भी किया गया है कि सभी नेताओं के बच्चे विदेश की महंगी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाई करते हैं.इसी कड़ी में एक नया किस्सा सामने आया है जिसने आम लोगों के गुस्से को और भड़का दिया है.
जब शख्स के होटल में रुकीं राजनेती की बेटी
इस पोस्ट में एक शख्स ने अपने अनुभव को शेयर किया है, जो उसने नेपाल की शे फोक्सुंडो झील पर देखा. लेखक अपने दोस्तों के साथ झील पर ट्रैकिंग करने गया था. शख्स ने कहा जिस होटल में वो रुके, वहां उन्होंने एक जानी-पहचानी हस्ती को देखा जो कि पूर्व मिस नेपाल, श्रंखला खतिवड़ा और उनके पति शंभव सिरोहिया थे. श्रंखलाबिरोध खातीवाड़ा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएन) के एक राजनेता की बेटी हैं.
ऑर्मी के हेलिकॉप्टर ने कराई सैर
दूसरे दिन अचानक होटल के पास एक आर्मी हेलिकॉप्टर उतरा. शुरुआत में लेखक ने सोचा कि शायद यह किसी मेडिकल इमरजेंसी या जरूरी सामान लाने के लिए आया है लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि श्रंखला और उनका ग्रुप आराम से आए और उस हेलिकॉप्टर में बैठ गए. हेलिकॉप्टर ने उड़ान भरी और उन्हें झील का एक प्राइवेट एरियल टूर कराया गया, जो ज्यादातर नेपाली सिर्फ सपने में देख सकते हैं.इसके बाद उन्हें वापस उड़ा लिया गया, जबकि बाकी ट्रैकर्स को घंटों पैदल ट्रेक करके लौटना पड़ा.