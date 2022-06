CV में कुत्ते की फोटो लगाकर शख्स ने मांगी नौकरी, अप्लीकेशन हुआ वायरल

नौकरी के लिए अप्लाई करते वक्त लोग कुछ ज्यादा ही सावधानी बरतते हैं. अप्लीकेशन या RESUME को कई बार चेक करते हैं ताकि कोई गलती ना हो जाए. लेकिन एक शख्स ने जॉब के लिए आवेदन करते समय बड़ी गलती कर दी. दरअसल, इस शख्स ने जॉब अप्लीकेशन में अपनी फोटो की जगह एक कुत्ते की फोटो अटैच कर दी.

अब ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. यूजर्स इसपर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. किसी ने कहा कि लगता है शख्स को जॉब नहीं चाहिए, तो किसी ने कहा कि ऐसी गलती भला कोई कैसे कर सकता है?

वायरल हो रही फोटो में देखा जा सकता है कि कैसे एक शख्स जॉब अप्लीकेशन सबमिट करते समय बड़ी गलती कर बैठता है. अपनी फोटो की जगह शख्स ने कुत्ते की फोटो अटैच कर दी और उसे कंपनी को सेंड भी कर दिया. फोटो में कुत्ता चश्मा लगाए हुए दिख रहा है.

the time i accidentally sent a photo of a dog dressed as steve jobs instead of my resume pic.twitter.com/W7EoLu8O30 — david byron queen (@byron_queen) June 13, 2022

RESUME की तस्वीर को ट्विटर पर @byron_queen नाम के यूजर ने पोस्ट किया है. इसके साथ उसने लिखा- जॉब अप्लीकेशन में मैंने गलती से स्टीव जॉब जैसी ड्रेस पहने एक कुत्ते की फोटो अटैच कर भेज दी थी. यूजर ने यह भी लिखा कि आप भी सावधान रहें कि आप अपने 'जॉब्स' फ़ोल्डर में क्या-क्या सेव कर रखते हैं.

I can't stop laughing at that dog's face — Shiksha🌻BUY MY BOOK (PLEASE?)💛🧡 (@ShikshaWrites) June 14, 2022

did u get the 'job'!? — Iain McKechnie (@IainMcKechnie) June 14, 2022

I thought the Steve Jobs dog was writing the email — Pop Junkie (@popjunkie42) June 14, 2022

This dog would have immediately received an offer of employment from me. — Leanna Taylor (@LeaLeainAZ) June 14, 2022

इस ट्विटर पोस्ट को ढाई लाख से अधिक लाइक्स और 17 हजार से ज्यादा रीट्वीट मिल चुके हैं. हजारों यूजर्स ने इसपर रिएक्ट किया है. एक यूजर ने कहा- रिज्यूमे देखकर मेरी हंसी नहीं रुक रही, तो दूसरे यूजर ने लिखा- जॉब के लिए अप्लाई करते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए.

कई यूजर्स ये जानने के लिय उत्सुक थे कि शख्स को जॉब मिली की नहीं. इसपर शख्स ने जवाब दिया कि उसे जॉब नहीं मिली और वह अब भी नौकरी की तलाश में है.