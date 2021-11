शख्स ने महिला को काम पर रखा ताकि Facebook खोलते ही थप्पड़ मारे, मस्क ने दिया रिएक्शन

फेसबुक जैसे सोशल मीडियो प्लेटफॉर्म की लत के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन एक शख्स ने इस लत से छुटकारा पाने के लिए 2012 से ही एक महिला को काम पर रखा है. जैसे ही शख्स फेसबुक खोलता है तो उसे महिला थप्पड़ मारती है. महिला की इस अजीबोगरीब नौकरी पर दुनिया के सबसे अमीर एलन मस्क ने अपना रिएक्शन दिया है.

दरअसल, भारतीय-अमेरिकी उद्यमी मनीष सेठी ने फेसबुक खोलने पर हर बार उन्हें थप्पड़ मारने के लिए एक महिला को नौकरी पर रखा है. पहनने योग्य उपकरणों के ब्रांड पावलोक के संस्थापक सेठी ने कारा नाम की एक महिला को उसकी स्क्रीन देखने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाने पर उसे थप्पड़ मारने के लिए 8 डॉलर प्रति घंटे के लिए काम पर रखा.

मनीष सेठी ने 2012 से ही महिला को नौकरी पर रखा है, लेकिन चर्चा आज इसलिए हो रही है क्योंकि नौ साल बाद टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क ने दो 'फायर' इमोजी का इस्तेमाल करके इस पर प्रतिक्रिया दी है. सेठी ने 2012 के विज्ञापन में लिखा था, 'जब मैं समय बर्बाद कर रहा हूं, तो आपको मुझ पर चिल्लाना होगा या जरूरत पड़ने पर मुझे थप्पड़ मारना होगा.'

I'm the guy in this picture. Is @elonmusk giving me two emojis the highest I'll ever reach? Is this my icarus flying too close to the sun moment? Was that implied by the fire symbols elon posted? Time will tell.