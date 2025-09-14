scorecardresearch
 

Feedback

टिकट, लैपटॉप, पासपोर्ट... हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपयोग होते हैं कई शब्द

हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है ताकि हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया जा सके. इसके साथ ही कई ऐसे शब्द हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में समान रूप से इस्तेमाल होते हैं.

Advertisement
X
हिंदी दिवस के अवसर पर लोग हिंदी साहित्य, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं. ( Photo: AI Generated)
हिंदी दिवस के अवसर पर लोग हिंदी साहित्य, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं. ( Photo: AI Generated)

Hindi Diwas 2025: हर साल 14 सितंबर को पूरे भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है. इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा को बढ़ावा देना और इसे हमारी दैनिक जीवन में अधिक प्रचलित बनाना है. हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, इतिहास और हमारी पहचान का भी प्रतीक है.

स्कूलों, कॉलेजों में होता है प्रोगाम
हिंदी दिवस पर स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि भाषण प्रतियोगिताएं, कविता पाठ, निबंध प्रतियोगिताएं और हिंदी साहित्य पर चर्चा। यह दिन हमें याद दिलाता है कि अपनी मातृभाषा का सम्मान करना और इसे जीवित रखना कितना महत्वपूर्ण है.

हिंदी को मिली वैश्विक पहचान
हिंदी का प्रचार-प्रसार सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी हिंदी प्रेमियों और भारतीय प्रवासियों के बीच बढ़ रहा है. यह हमारी भाषा को एक वैश्विक पहचान देने में मदद करता है. हिंदी को पढ़ना, बोलना और लिखना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है. हिंदी दिवस हमें यह संदेश देता है कि हमें अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए और इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है.

सम्बंधित ख़बरें

अभय स‍िंह में है हिंदी का जुनून, कविता का जज़्बा
ये तो गजब इश्क है हिंदी का! 'स' और 'श' के चक्कर में कव‍ि ने करा डाले मुंह के दो ऑपरेशन 
Hindi sahitya Ka Sankat Full session
हिंदी साहित्य की क्या है चुनौतियां? प्रसिद्ध लेखकों की चर्चा  
'हिंदी है भारत की आशा, हिंदी है भारत की भाषा...' अपनों को ऐसे दें हिंदी दिवस की शुभकामनाएं 
Hindi Confusing Word
अरबी भाषा के इन शब्दों को हिंदी के शब्द तो नहीं समझते? 
Hindi Birth
कैसे हुआ हिंदी भाषा का विकास? जानें 

ऐसे शब्द जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में इस्तेमाल होते हैं

  1. बैंक (Bank)
  2. ट्रेन (Train)
  3. स्टेशन (Station)
  4. अस्पताल (Hospital)
  5. डॉक्टर (Doctor)
  6. क्लास (Class)
  7. स्कूल (School)
  8. कॉलेज (College)
  9. टेलीफोन (Telephone)
  10. कंप्यूटर (Computer)
  11. मोबाइल (Mobile)
  12. स्टेशनरी (Stationery)
  13. स्टेशन (Station)
  14. होटल (Hotel)
  15. रिसोर्ट (Resort)
  16. ऑफिस (Office)
  17. मिनिस्ट्री (Ministry)
  18. पुलिस (Police)
  19. इंजीनियर (Engineer)
  20. सिनेमा (Cinema)
  21. फिल्म (Film)
  22. कॉन्सर्ट (Concert)
  23. पासपोर्ट (Passport)
  24. टिकट (Ticket)
  25. बुक (Book)
  26. पेन (Pen)
  27. स्टेशन (Station)
  28. प्रिंटर (Printer)
  29. लैपटॉप (Laptop)
  30. प्रोग्राम (Program)
  31. मार्केट (Market)
  32. कार (Car)
  33. बाइक (Bike)
  34. ट्रेनिंग (Training)
  35. प्रोजेक्ट (Project)
  36. प्लान (Plan)
  37. टीम (Team)
  38. कंपटीशन (Competition)
  39. कॉलेज (College)
  40. वेब (Web)
  41. ऐप (App)
  42. डाक्यूमेंट (Document)
  43. बैंकिंग (Banking)
  44. सॉफ्टवेयर (Software)
  45. हार्डवेयर (Hardware)
  46. इंस्टीट्यूट (Institute)
  47. एग्रीमेंट (Agreement)
  48. बटन( Button)
  49. पेन (Pen)
  50. टेबल (Table)
  51. गिलास (Glass)
  52. इंटरनेट(Internet)
  53. इंजन (Engine)
  54. स्विच (Switch)
  55. बल्ब (Bulb)
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement