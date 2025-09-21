scorecardresearch
 

कल से ट्रेनों में 1 रुपये सस्ता मिलेगा पानी, 14 रुपये की बोतल न मिलने पर यहां करें शिकायत

जीएसटी दरों (New GST Rates) में कटौती से आज रात 12 बजे से नई दरें लागू हो जाएंगी, जिससे कई वस्तुएं सस्ती होंगी. नवरात्रि के पहले दिन से ग्राहकों को इसका लाभ मिलेगा. एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन डेयरी उत्पाद और पैकेज्ड पानी सस्ते होंगे.

अगर कोई वेंडर अधिक चार्ज करे या रेल नीर की जगह अन्य पानी दे, तो यात्री स्टेशन मास्टर, IRCTC हेल्पलाइन 139, Rail Madad App या रेलवे कॉम्प्लेंट पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं. (Photo:https://irctc.com/)
नई GST दरों (New GST Rates) में कटौती आज रात 12 बजे से लागू हो जाएगी. इसका फायदा नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से ग्राहकों को मिलेगा. सरकारी घोषणा के मुताबिक, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डेयरी प्रोडक्ट्स और पैकेज्ड पानी अब पहले से सस्ते मिलेंगे. अमूल और मदर डेयरी ने भी अपने उत्पादों की कीमतें घटा दी हैं. रेल मंत्रालय ने रेल नीर की कीमतों में भी कटौती की है.

रेल नीर अब ₹14 में मिलेगा
रेलवे बोर्ड की सर्कुलर के अनुसार अब 1 लीटर रेल नीर अब ₹14 (पहले ₹15)में मिलेगा.  वहीं, 500 मिलीलीटर पानी की बोतल अब ₹9 (पहले ₹10) में मिलता है. ये नई कीमतें रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में बिकने वाले चुनिंदा पैकेज्ड पानी पर लागू होंगी. विशेषज्ञों का कहना है कि अन्य पैकेज्ड पानी कंपनियां भी जल्द कीमतें घटा सकती हैं. GST काउंसिल ने इस महीने की शुरुआत में टैक्स रेट में कटौती का फैसला लिया था. अब 5% और 18% की स्लैब लागू होगी, वहीं 'सिन गुड्स' के लिए 40% की स्लैब रहेगी.

इस महीने की शुरुआत में जीएसटी काउंसिल ने टैक्स रेट में कटौती का फैसला लिया था, जिसमें 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो स्लैब रखी गई हैं. वहीं 'सिन गुड्स' के लिए 40 प्रतिशत की एक और स्लैब बनाई गई है. अच्छी खबर ये है कि कई फर्मों ने पहले ही अपनी प्रोडक्ट्स की कीमतों में कटौती का ऐलान कर दिया है. तो चलिए जानते हैं अगर ट्रेन में कोई वेंडर आपको पानी की बोतल 14 रुपये में न दे तो इसकी शिकायत कर सकते हैं. इसके साथ ही रेल नीर ( rail neer)की जगह वेंडर कोई दूसरा पानी दे तो क्या करें. 

रेल नीर के MRP में कटौती की घोषणा
रेल मंत्रालय ने पैकेज्ड पानी रेल नीर के MRP में कटौती की घोषणा की. रेलवे बोर्ड की तरफ से जारी एक सर्कुलर के अनुसार, रेल नीर की एक लीटर की बोतल की कीमत ₹15 से घटाकर ₹14 कर दी गई है, जबकि 500 मिलीलीटर की बोतल की कीमत ₹10 से घटाकर ₹9 कर दी गई है. ये नई कीमतें रेलवे परिसरों और ट्रेनों में बेची जाने वाली अन्य चुनिंदा पैकेज्ड पेयजल बोतलों पर भी लागू होंगी. अन्य पैकेज्ड पेयजल कंपनियों द्वारा भी ऐसा ही करने की उम्मीद है.

1. अगर कोई वेंडर ₹14 से ज्यादा चार्ज करें तो 

  • सबसे पहले विक्रेता से politely (शालीनता से) पूछें कि पानी की बोतल ₹14 में क्यों नहीं मिल रही है. यदि फिर भी नहीं मिलता, तो आप रेलवे के ग्राहक सेवा चैनलों पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
  • इसके अलावा IRCTC Customer Care 139 (रेलवे हेल्पलाइन नंबर) पर कॉल कर शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसके अलावा आप Railway Station Master से संपर्क कर सकते हैं.
  • आप स्टेशन मास्टर से सीधे शिकायत कर सकते हैं . आप Railway Complaint Portal पर Online शिकायत दर्ज करा सकते हैं  
  • Rail Madad App का इस्तेमाल कर सहायता ले सकते हैं.  शिकायत करते समय पानी की बोतल की फोटो, रसीद और स्टेशन का नाम जरूर लिखें. 

2. अगर कोई ₹14 से ज्यादा ले रहा है या आपको रेल नीयर की जगह कोई और पानी दे रहा है, तो ऐसे करें:

  • सबसे पहले विक्रेता से politely पूछें कि पानी ₹14 क्यों नहीं मिल रहा.
  • समस्या बनी रहे तो स्टेशन मास्टर या रेलवे हेल्पलाइन 139 से शिकायत करें.
  • ऑनलाइन शिकायत के लिए Rail Madad App या रेलवे कंप्लेंट पोर्टल का इस्तेमाल करें.
  • शिकायत करते समय बोतल की फोटो, रसीद और स्टेशन का नाम जरूर रखें.
  • हमेशा सील वाली बोतल ही खरीदें और नियम का पालन करवाएं.

सबसे पहले विक्रेता से पूछें कि क्या यह रेल नीयर है या कोई अन्य ब्रांड.
यदि यह अन्य पानी है और आप केवल रेल नीयर चाहते हैं, तो बोतल लेने से साफ मना कर दें और ₹14 में रेल नीयर की मांग करें.
फिर भी समस्या बनी रहती है, तो आप ऊपर बताए गए स्टेशन मास्टर या हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

3.  सफर के दौरान बोतल लेने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
हमेशा सील वाली बोतल ही खरीदें.
अन्य यात्रियों के लिए भी जानकारी साझा करें, ताकि सभी लोग ₹14 में रेल नीयर का लाभ ले सकें.
रेलवे द्वारा तय नियमों का उल्लंघन करने पर अधिकारियों को रिपोर्ट करना ही सही तरीका है.

