88 करोड़ में एक टॉयलेट सीट बेच रहा शख्स, आखिर क्यों इतना महंगा बिकेगा ये टॉयलेट

एक टॉयलेट सीट इन दिनों चर्चा का विषय है, क्योंकि इसकी कीमत 88 करोड़ रुपये बताई जा रही है. दरअसल, इटली के मशहूर कलाकार मौरिज़ियो कैटेलन की 18 कैरेट शुद्ध सोने से बने टॉयलेट को 18 नवंबर को न्यूयॉर्क की सोटबी नीलामी में पेश किया जाएगा. बताया जा रहा है कि इसे खास कलाकारी से बनाया हया है और इसका वजन 223 पाउंड है. इसकी शुरुआती बोली 10 मिलियन डॉलर (करीब 88 करोड़) रखी गई है. सोटबी का मानना है कि यह बोली और भी ऊपर जा सकती है.

सोने का सिंहासन का फील देने वाली टॉयलेट सीट 8 नवंबर से सोटबी के नए मुख्यालय ब्रेउर बिल्डिंग के बाथरूम में प्रदर्शित की जाएगी. यहां आगंतुकों को इस टॉयलेट को देखने का मौका मिलेगा. इससे पहले इसी टॉयलेट सीट को गगनहाइम म्यूजियम (2016) में आम लोगों के इस्तेमाल के लिए रखा गया था. आयोजकों की ओर से कहा गया है कि इस टॉयलेट पर कोई नहीं बैठेगा. सोटबी के एक्सपर्ट डेविड गैल्परिन ने कहा, 'हम नहीं चाहते कि लोग कला पर बैठें.'

कैटेलन ने इस कलाकृति को एक विरोधाभासी सामाजिक टिप्पणी के रूप में बनाया था और इसका नाम "अमरिका" रखा था. उन्होंने कहा था कि वे कुछ अनमोल चीज को 'सबसे कम महान और सबसे आवश्यक स्थान' में रखना चाहते थे.

गगनहाइम म्यूजियम में पहली बार प्रदर्शन

यह सोने की टॉयलेट 2016 में न्यूयॉर्क के गगनहाइम म्यूजियम में पहली बार स्थापित की गई थी. कई आलोचकों ने इसकी तुलना दादा आंदोलन के कलाकार मार्सेल डुशांप की 1917 की पोर्सलीन युरिनल 'फाउंटेन' से की. इसे देखने और उपयोग करने के लिए करीब 1 लाख लोगों ने लाइन लगाई थी.

Advertisement

पोस्ट के पूर्व लेखक क्रिस पेरेज ने इसे इस्तेमाल करने के अनुभव को साझा करते हुए कहा था, 'मेरे जीवन में यह सबसे स्मूथ और शानदार अनुभवों में से एक था.' उन्होंने यह भी कहा, 'सुनहरे कटोरे में पानी का घूमना, संपूर्ण अनुभव का सबसे संतोषजनक हिस्सा था.'

केले की आर्ट की वजह से हुए थे फेमस

आपको याद होगा कुछ वक्त पहले सोशल मीडिया पर एक केले की तस्वीर वायरल हुई थी, जिसे टेप से दीवार पर चिपकाया गया था. बता दें कि ये कलाकृति टॉयलेट के कलाकार ने भी बनाई थी. वो कलाकृति 6 मिलियन डॉलर में बिकी थी.

---- समाप्त ----