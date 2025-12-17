scorecardresearch
 
बॉडी में जहां परेशानी, मोम का बना वही पार्ट चर्च में चढ़ा रहे लोग... वीडियो वायरल

गोवा में चर्च के बाहर मोम से बने छोटे-छोटे बॉडी पार्ट्स मिलते है. इन्हें खरीदकर लोग चर्च के अंदर ले जाते हैं और विशेष प्रार्थना में इसका इस्तेमाल किया जाता है. एक वायरल वीडियो में वैक्स ऑर्गन बेच रहे विक्रेता ने ऐसा ही दावा किया है.

गोवा में चर्च के बाहर मोम के बने मिलते हैं बॉडी पार्ट्स (Photo - Instagram/@khyatishree2)
इन दिनों इंटरनेट पर कई तरह के वीडियो और रील्स वायरल होते रहते हैं. इनमें से कुछ ऐसे होते हैं, जिनसे हमें अजीबोगरीब जानकारियां भी मिलती हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें चर्च के बाहर मोम के बने बॉडी पार्ट्स बिकते दिखाया गया है. 

गोवा घूम रही एक व्लॉगर ने वहां चर्च के बाहर मिलने वाले कुछ इन चीजों के बारे में अपने वीडियो में बताया है. इस व्लॉगर को वहां चर्च के बाहर मोम से बने बॉडी पार्ट्स बेचने वाले मिले. उन्होंने जब इनसे बातचीत की तो कई नई जानकारियां सामने आई. 

ओल्ड गोवा में चर्च के बाहर बिक रहे मोम के बने बॉडी पार्ट्स 
इंस्टाग्राम पर @khyatishree2 नाम के हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है. इस वीडियो के साथ इसके बारे में कैप्शन में कुछ जानकारी भी दी गई है. कैप्शन में लिखा है - मैंने ओल्ड गोवा में चर्च के सामने कई लोगों को कुछ दिलचस्प चीजें बेचते देखा, जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था. 

आगे उसने लिखा है - अच्छा हुआ कि मैंने उनसे पूछा कि ये क्या हैं. यह परंपरा कितनी अनोखी और दिलचस्प है. क्या यह प्रथा भारत के सभी चर्चों में या देश के बाहर के चर्चों में भी मानी जाती है?

वैक्स से बने ऑर्गन बेचने वाले ने बताई सच्चाई
वीडियो में  मोम से बने बॉडी पार्ट्स बेचने वाले से बातचीत करते हुए व्लॉगर पूछती है कि आप इसे क्यों बेच रहे हैं.  इसका किस काम में इस्तेमाल किया जाता है. फेरी वाला बताता है कि मोम से बने बॉडी पार्ट्स इस्तेमाल मन्नत मांगने में किया जाता है. 

मन्नत मांगने में इस्तेमाल होता है ये वैक्स ऑर्गन
फेरी वाला बताता है कि जब किसी को शरीर के किसी खास अंग में समस्या होती है तो वो मोम से बने उस बॉडी पार्ट्स को लेकर चर्च में जाते हैं. फिर अपनी उस परेशानी को दूर करने की प्रार्थना कर चर्च में मोम से बने उस अंग को चढ़ा देते हैं. यह मन्नत मांगने में इस्तेमाल होता है.

नोट - यह खबर वायरल वीडियो में दुकानदार के दावों पर आधारित है. aajtak.in इसकी वास्तविकता की पुष्टि नहीं करता है.

---- समाप्त ----
