महिला के प्राइवेट पार्ट में उठा तेज दर्द, पता चला 4 साल से फंसा है कांच का ग्लास!

ट्यूनीशिया में 45 वर्षीय महिला के प्राइवेट पार्ट से ऐसी चीज ऑपरेशन के जरिए निकाली गई, जिसे देखकर डॉक्टर्स भी दंग रह गए. दरअसल, महिला प्राइवेट पार्ट में तेज दर्द होने पर डॉक्टरों के पास गई थी. जांच के बाद पता चला कि उसके ब्लाडर में कांच का गिलास फंसा हुआ था, जो कि पिछले चार साल से उसे दर्द दे रहा था.

nypost.com की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला को अक्सर प्राइवेट पार्ट में हल्के दर्द की शिकायत रहती थी. उसे बार-बार बाथरूम जाना पड़ता था. उसे लगा कि ये यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (UTI) है. लेकिन जब उसका दर्द असहनीय हो गया तो वो भागकर डॉक्टरों के पास पहुंची.

चेकअप में पता चली ये बात

चेकअप में पता चला कि महिला को कोई इंफेक्शन नहीं है, बल्कि उसके शरीर में 8 सेंटीमीटर चौड़ा ब्लाडर स्टोन है. ये ब्लाडर स्टोन एक कांच का ग्लास था जो महिला के प्राइवेट पार्ट से ब्लाडर तक पहुंच गया था. हैरानी की बात ये है कि ये कांच का ग्लास पिछले 4 सालों से महिला के शरीर में मौजूद था.

फिलहाल ओपन सर्जरी के जरिए इसे बाहर निकाल लिया गया और महिला को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया. बता दें कि ये ऑपरेशन साल 2021 के अंत में हुआ था, लेकिन अभी सोशल मीडिया में ऑपरेशन की कुछ तस्वीरें सामने आने के बाद इसकी चर्चा हो रही है.

