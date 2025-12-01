scorecardresearch
 
एलॉन मस्क ने बेटे का नाम रखा 'शेखर', पार्टनर की भारतीय विरासत का भी किया खुलासा

एलॉन मस्क ने बताया कि उनकी पार्टनर शिवोन ज़िलिस भारतीय मूल की हैं. उन्होंने यह भी कहा कि उनके एक बेटे का मिडिल नाम 'शेखर' रखा गया है, जो मशहूर भारतीय-अमेरिकी वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता सुब्रह्मण्यन चंद्रशेखर के सम्मान में रखा गया है.

एलॉन मस्क ने बताया कि उनकी पार्टनर और न्यूरालिंक की अधिकारी शिवोन जिलिस भारतीय मूल की हैं. (Photo: Screengrab from YT/Nikhil Kamath)
एलॉन मस्क ने हाल ही में बताया कि उनकी पार्टनर और न्यूरालिंक की अधिकारी शिवोन जिलिस भारतीय मूल की हैं. मस्क ने यह भी खुलासा किया कि उनके एक बेटे का मिडिल नाम “शेखर” है, जो मशहूर भारतीय-अमेरिकी वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता सुब्रह्मण्यन चंद्रशेखर के सम्मान में रखा गया है. इसके साथ ही मस्क ने अमेरिका में भारतीय पेशेवरों के बड़े योगदान की भी तारीफ की और कहा कि भारतीय प्रतिभा ने अमेरिका को काफी फायदा पहुंचाया है.

भारतीय-अमेरिकी वैज्ञानिक के नाम पर रखा बेटे का नाम
ज़ेरोधा के सह-संस्थापक निखिल कामथ के पॉडकास्ट पर बात करते हुए एलन मस्क ने अपनी पार्टनर शिवोन जिलिस के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताईं.
मस्क ने कहा, 'मेरी पार्टनर शिवोन आधी भारतीय हैं. उन्होंने यह भी बताया कि उनके और शिवोन के एक बेटे का मध्य नाम 'शेखर' है, जो महान भारतीय-अमेरिकी वैज्ञानिक सुब्रह्मण्यन चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया है. चंद्रशेखर को 1983 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था.

शिवोन जिलिस का भारत से क्या रिश्ता है?
जब उनसे पूछा गया कि क्या शिवोन कभी भारत में रही हैं, तो मस्क ने कहा कि उनका भारत से पैतृक संबंध है, यानी उनकी फैमिली में कहीं भारतीय बैकग्राउंड है, लेकिन वह खुद भारत में नहीं पली-बढ़ी.मस्क के अनुसार शिवोन कनाडा में पली-बढ़ी हैं.बचपन में ही उन्हें गोद ले लिया गया था. माना जाता है कि उनके जैविक पिता किसी समय विश्वविद्यालय में एक्सचेंज स्टूडेंट थे.मस्क ने कहा कि उन्हें पूरी कहानी नहीं पता, इसलिए वह ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकते. मतलब, शिवोन ज़िलिस की जड़ें भारत से जुड़ी हैं, लेकिन उनका बचपन और जीवन कनाडा में बीता है.

शिवोन जिलिस कौन हैं?
एलॉन मस्क की करीबी सहयोगी शिवोन जिलिस कई सालों से टेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में काम कर रही हैं. वह 2017 में न्यूरालिंक से जुड़ीं और आज कंपनी में ऑपरेशन और स्पेशल प्रोजेक्ट्स की डायरेक्टर हैं. शिवोन जिलिस का जन्म और पालन-पोषण कनाडा के ओंटारियो में हुआ. उन्होंने येल यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र और दर्शनशास्त्र की पढ़ाई की.  कॉलेज में वह आइस हॉकी टीम की गोलकीपर भी थीं. पढ़ाई के बाद उन्होंने IBM और Bloomberg में काम किया और स्टार्टअप पार्टनरशिप्स संभालीं. इसके बाद वह Bloomberg Beta में वेंचर कैपिटल फर्म से जुड़ीं.

भारत से आए टैलेंटेड लोगों से बहुत फायदा मिला
2016 में जिलिस का ध्यान पूरी तरह AI की तरफ गया. वह OpenAI में शामिल हुईं और 2023 में इस्तीफा देने तक OpenAI के बोर्ड की सबसे कम उम्र की सदस्य रहीं. एक इवेंट में उन्होंने कहा कि न्यूरालिंक उनके जीवन का “सबसे जटिल लेकिन सबसे आकर्षक प्रोजेक्ट” है. मस्क और जिलिस ने 2021 में जुड़वां बच्चों स्ट्राइडर और अज़ूर का स्वागत किया.  

2024 में उनकी बेटी आर्केडिया हुई, और बाद में उन्होंने एक और बच्चे सेल्डन लाइकर्गस के जन्म की पुष्टि की. मस्क के अलग-अलग पार्टनर्स से और भी कई बच्चे हैं. इसी कार्यक्रम में एलन मस्क ने अमेरिका में भारतीयों की प्रतिभा की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि अमेरिका को भारत से आए टैलेंटेड लोगों से बहुत फायदा मिला है. यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी वीजा नियमों में सख्ती के कारण कई भारतीयों के लिए 'अमेरिकन ड्रीम' पूरा करना मुश्किल होता जा रहा है.

---- समाप्त ----
