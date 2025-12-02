कौन है जिन्ना की परनातिन एला... जो अपनी खूबसूरती की वजह से चर्चा में है!

पेरिस के ग्लैमरस माहौल में, दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फैशन इवेंट Le Bal des Débutantes 2025 में इस साल एक चेहरा सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है- मुहम्मद अली जिन्ना की परपोती एला वाडिया.

उनका डेब्यू लुक जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, तस्वीरें देखते ही देखते वायरल हो गईं, और एला वाडिया ग्लोबल फैशन सर्किट का हॉट टॉपिक बन गईं. आपको बता दें कि पेरिस शहर की चमचमाती लाइटों के बीच हर साल एक शाम ऐसी भी होती है जहां ऐतिहासिक परिवारों की बेटियां, वैश्विक बिजनेस हाउस और रॉयल फैमिली एक ही मंच पर नजर आते हैं- इसी शाम को कहा जाता है Le Bal des Débutantes.यह डेब्यूटेंट बॉल, जिसे पहले क्रिलॉन बॉल कहा जाता था. हर साल बेहद अमीर लोगों की 20 बेटियों को इस बॉल में जाने के लिए चुना जाता है. एला बॉम्बे डाइंग के एमडी जहांगीर वाडिया की बेटी हैं, जो नुस्ली वाडिया के बेटे हैं.

1958 से चली आ रही यह भव्य परंपरा कभी क्रिलॉन बॉल के नाम से जानी जाती थी, लेकिन आज यह दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और एक्सक्लूसिव फैशन इवेंट्स में गिनी जाती है. यहां कदम रखना सैकड़ों में नहीं, बल्कि दुनिया भर से चुनी गई कुछ चुनिंदा युवा महिलाओं के लिए ही संभव होता है और इसी ग्लैमरस, इतिहास से भरी शाम में इस साल स्पॉटलाइट में रहीं मुहम्मद अली जिन्ना की परपोती, एला वाडिया, जिन्होंने Le Bal 2025 में अपना शानदार डेब्यू किया.

एला वाडिया ने अपने Le Bal डेब्यू के लिए क्या पहना?

Ella Wadia, 2025 में Le Bal में डेब्यू की. उन्होंने खुद को बहुत स्टाइलिश अंदाज़ में पेश किया. उन्होंने इस इवेंट के लिए मशहूर डिजाइनर Elie Saab का एक स्ट्रैपलेस (strapless) गाउन पहना था. ये गाउन खूबसूरत बेहतरीन कढ़ाई और एम्बेलिशमेंट (कलात्मक सजावट) से बना था. उनके इस लुक और डेब्यू ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरीं.

एला वाडिया का Muhammad Ali Jinnah से क्या रिश्ता है?

पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में भारत के विभाजन के बाद पहले गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया. जिन्ना भाई पूंजा और मीठीबाई के आठ बच्चे थे, जिनमें मुहम्मद अली जिन्ना सबसे बड़े थे. उन्होंने 1892 में अपनी चचेरी बहन एमीबाई जिन्ना से शादी की, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उनकी मृत्यु हो गई. उनकी दूसरी शादी 1918 में रतनबाई पेटिट से हुई. वह एक पारसी थीं, जिन्होंने शादी के बाद इस्लाम धर्म अपना लिया था.

इस जोड़े की इकलौती बेटी दीना जिन्ना थीं, जिन्होंने रतनबाई पेटिट परिवार के एक परी नेविल वाडिया से शादी की थी। बताया जाता है कि इसी वजह से पिता और बेटी के बीच दरार आ गई। उनका एक बेटा नुस्ली वाडिया था, जो एक भारतीय व्यवसायी और वाडिया समूह का अध्यक्ष है. नुस्ली वाडिया के दो बेटे हैं - नेस वाडिया, जो बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के एमडी हैं, और जहांगीर वाडिया, जो बॉम्बे डाइंग, गो फ़र्स्ट और बॉम्बे रियल्टी के एमडी हैं. उनकी शादी फैशन डिजाइनर सेलिना वाडिया से हुई है. जहांगीर और सेलिना के एक बेटा और एक बेटी हैं - जहांगीर और एला वाडिया.

Le Bal 2025 कहां आयोजित किया गया था?

Le Bal 2025 इवेंट पेरिस (पेरिस, फ्रांस) में आयोजित हुआ था. उस साल की डेब्यूटांट्स की सूची में Ella Wadia समेत कई युवा प्रतिभाएं शामिल थीं. यह डेब्यूटेंट बॉल, जिसे पहले क्रिलॉन बॉल कहा जाता था, 10 जुलाई, 1958 से शुरू हुई थी.

क्या एला वाडिया इससे पहले भी सार्वजनिक रूप से चर्चा में रही हैं?

हां, Le Bal 2025 उनका सबसे हालिया और ग्लैमरस सार्वजनिक प्रतिनिधित्व है, पर वह पहले भी Wadia परिवार की वजह से मीडिया में चर्चा में रही हैं. Wadia ग्रुप भारत का जाना-माना बिजनेस हाउस है, इसलिए उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि मीडिया के लिए हमेशा दिलचस्प रही है. लेकिन Le Bal 2025 में उनका डेब्यू उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में लाया.

