Twitter ब्लू टिक 250 रुपये में दिया जाए.. Zomato का ट्वीट हुआ वायरल

दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलॉन मस्क (Elon Musk) ने साफ कर दिया है कि ट्विटर (Twitter) पर ब्लू टिक (Blue Tick) के लिए पेमेंट देना ही होगा. मस्क ने Twitter पर Blue Tick की कीमत 8 डॉलर (करीब 661 रुपये) प्रति महीने रखी है. हालांकि, देशों के हिसाब 8 डॉलर की ये फीस अलग-अलग हो सकती है. एलॉन मस्क के इस ऐलान के बाद से ही चर्चाओं का बाजार का गर्म है. यूजर्स इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. इस बीच ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो (Zomato) ने भी इस मुद्दे पर रिएक्ट किया है.

दरअसल, कई यूजर्स की तरह Zomato ने भी एलन मस्क से ब्लू टिक फीस को कम करने की मांग की. इसको लेकर कंपनी ने एक ट्वीट किया. Zomato ने अपने पोस्ट में लिखा- ओके एलन, 8 डॉलर पर 60% डिस्काउंट (5 डॉलर तक की छूट) कैसा रहेगा? मतलब, ब्लू टिक के लिए जोमैटो की मांग यदि मान ली जाए और Twitter ऐसा ऑफर दे तो यूजर को करीब 3 डॉलर (करीब 250 रुपये) प्रति महीने ही देने होंगे.

ok elon, how about $8 with 60% off up to $5?

Zomato के इस ट्वीट को अब तक 8 हजार से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं. सैकड़ों लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है. कुछ यूजर्स ने कहा कि ब्लू टिक फीस के लिए इस तरह की सौदेबाजी ठीक उसी तरह है, जैसे महिलाएं बाजार में मोल-भाव करती हैं. एक यूजर ने लिखा- ब्लू टिक की फीस अब भारतीय महिलाएं ही तय करेंगी, सस्ते से सस्ता.

बता दें कि Twitter पर Blue Tick चार्ज को लेकर एलॉन मस्क कई ट्वीट्स कर चुके हैं. उन्होंने ट्वीट्स की सीरीज के जरिए साफ कर दिया है कि कोई भी पेमेंट कर ब्लू टिक ले सकता है. हालांकि, ब्लू टिक यूजर्स को कई बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे. इनमें से एक बेनिफिट ये है कि उन्हें ऐड कम देखने को मिलेंगे.

एक यूजर ने कमेंट किया- अगर ट्विटर Zomato के रास्ते पर चला जाता है तो ब्लू टिक की कीमत और बढ़ जाएगी, डिलीवरी चार्ज, पैकेजिंग चार्ज आदि जोड़कर. वहीं एक अन्य यूजर ने कहा- क्या फीस पे करने में कूपन कोड अप्लाई होगा? वहीं, दूसरे ने पूछा- पेमेंट में GST भी लगेगा क्या.

If we do it your way, the MRP will be shown as 11$ and then you'll give some discount which will bring it to 8.2$ and then taxes and service charges + demand surge will make it around 11.5$