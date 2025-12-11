ड्रग्स के खिलाफ मुहिम में दिल्ली पुलिस संग आया 'रहमान डकैत'! बताया- नशे का सच

इंटरनेट आज पॉप कल्चर का ऐसा मैदान बन चुका है, जहां ट्रेंड अचानक जन्म लेते हैं और मीम्स रातों-रात वायरल हो जाते हैं. इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है फिल्म धुरंधर का वह सीन, जिसमें अक्षय खन्ना रहमान डकैत के किरदार में धांसू अंदाज में एंट्री लेते हैं. उनका स्वैग, उनका स्टाइल और गाने की बीट इन सबने मिलकर इस सीन को सोशल मीडिया पर खूब वायरल बना दिया.इसी ट्रेंड को पकड़ते हुए दिल्ली पुलिस ने इसे ड्रग्स के खिलाफ अपनी जागरूकता मुहिम का हिस्सा बना दिया.

और पढ़ें

दिल्ली पुलिस ने अपने आधिकारिक अकाउंट से धुरंधर का एक वायरल क्लिप शेयर किया. इसमें अक्षय खन्ना कार से स्वैग के साथ उतरते हैं और लय में थिरकते दिखते हैं. इसके ऊपर लिखा था-नशे में आपको लगता है कि आप ऐसे दिख रहे हो.इसके तुरंत बाद एक दूसरा नजारा दिखाया गया, जिसमें अक्षय खन्ना जमीन पर गिरे हुए, बदहवास हालत में नजर आते हैं. इस पर लिखा था-लेकिन असल में आप यहीं पहुंच जाते हो.वीडियो के अंत में संदेश दिया गया-अपनी जिंदगी पर कंट्रोल मत खोओ, नशा सिर्फ भ्रम देता है.कैप्शन में दिल्ली पुलिस ने चेतावनी दी-ड्रग का नशा असली लगता है, पर वह सिर्फ धोखा है। एक पल के भ्रम के लिए अपनी सच्चाई मत गंवाओ.

देखें वीडियो

धुरंधर का सीन क्यों आया काम?

Advertisement

फिल्म में अक्षय खन्ना की यह एंट्री पहले ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही थी. लोगों को उनका अंदाज इतना पसंद आया कि हर प्लेटफॉर्म पर यह सीन मीम और वीडियो के रूप में छाया हुआ था.दिल्ली पुलिस ने इसी लोकप्रियता का इस्तेमाल करते हुए एक मजबूत संदेश दिया-नशा आपको बाहर से भले ‘स्वैग’ जैसा लगे, पर असलियत अंदर से टूटन ही है.

दिल्ली पुलिस के क्रिएटिव अंदाज की हुई जमकर तारीफ

वीडियो पोस्ट होते ही यूज़र्स ने दिल्ली पुलिस की खूब सराहना की. कई लोगों ने लिखा कि यह तरीका युवा पीढ़ी तक सही संदेश पहुंचाने का सबसे प्रभावी तरीका है.कई यूजर्स ने कहा कि ऐसे अभियान न सिर्फ जागरूक करते हैं बल्कि ट्रेंड के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते नजर आते हैं.

---- समाप्त ----