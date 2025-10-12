दिल्ली की एक कंपनी ने दिवाली पर दी 9 दिन की छुट्टी, कहा– त्योहार पर काम नहीं, आराम करो

आजकल जब ज्यादातर कंपनियां अपने कर्मचारियों को सख्त आदेश दे रही है और कॉर्पोरेट बर्नआउट सुर्खियों में छाए हुए हैं. लोग काम के तनाव (बर्नआउट) से जूझ रहे हैं, ऐसे में एक कंपनी ने सबका दिल जीत लिया है. दिल्ली की एक पीआर कंपनी के सीईओ ने अपने सभी कर्मचारियों को ईमेल भेजकर बताया कि दिवाली पर उन्हें पूरा नौ दिन की छुट्टी मिलेगी. इस खबर से कर्मचारी बहुत खुश हो गए. कंपनी एलीट मार्के के एक कर्मचारी ने लिंक्डइन पर लिखा – “लोग अक्सर काम की जगह और कंपनी के कल्चर के बारे में बातें करते हैं, लेकिन यहां तो सच में कर्मचारियों की खुशी का ख्याल रखा जाता है.”

कर्मचारियों को कहा- आराम करो

एक अच्छी वर्क कल्चर वाली कंपनी वही होती है जो अपने कर्मचारियों की जरूरतों और भलाई को सबसे ऊपर रखती है. ऐसी कंपनी मानती है कि जब कर्मचारी खुश और संतुष्ट रहते हैं, तभी संगठन आगे बढ़ता है और नए विचारों से तरक्की करता है. कर्मचारी ने बताया कि कंपनी ने सभी को अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने का समय दिया.

उन्होंने कंपनी के संस्थापक और सीईओ रजत ग्रोवर की भी तारीफ करते हुए कहा-“ऐसे संगठन में काम करना, जो सच में अपने कर्मचारियों की भलाई का ख्याल रखता है, वाकई गर्व की बात है. इसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे कंपनी ने कर्मचारियों को अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए समय दिया. कर्मचारी ने कंपनी के संस्थापक और सीईओ रजत ग्रोवर की भी सराहना की. ऐसे संगठन में काम करना वास्तव में कर्मचारी कल्याण को महत्व देता है और बढ़ावा देता है, एक सच्चा सौभाग्य है."

संस्थापक ने क्या कहा?

एक मजाकिया अंदाज में लिखे ईमेल में, उन्होंने कर्मचारियों से नौ दिनों की छुट्टी का पूरा आनंद लेने और आधिकारिक ईमेल से दूर रहने का आग्रह किया. सीईओ के हल्के-फुल्के लेकिन गहरे सहानुभूतिपूर्ण रवैये ने कर्मचारियों को आराम करने, परिवार के साथ देर रात तक हंसी-मजाक करने और खूब सारी मिठाइयां खाने के लिए प्रोत्साहित किया. कंपनी के एक प्रवक्ता ने बताया, "यहां तक कि एचआर टीम, जो आमतौर पर ऐसे अपडेट भेजती है, भी हैरान रह गई. नए कर्मचारियों से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक, हर कर्मचारी ने इसे एक सुखद उपहार के रूप में स्वीकार किया, एक सरल लेकिन प्रभावशाली अनुस्मारक कि कर्मचारी-प्रथम संस्कृति वास्तव में कैसी होती है."

