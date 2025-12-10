scorecardresearch
 
गलती से तोड़ी प्रेमिका की हड्डी, फिर इंश्योरेंस के लिए किया नाटक, हुआ अरेस्ट

चीन में एक कपल ने इंश्योरेंस के पैसे के लिए झूठा सड़क हादसा रचा. लेकिन, बीमा कंपनी की शक पर पुलिस जांच में सच सामने आया. कार पर कोई नुकसान नहीं मिला, हादसा स्थल भी सुनसान था और तस्वीरें भी नकली लगी. जांच में पता चला कि कपल ने जानबूझकर फर्जी कहानी बनाई थी.

सोशल मीडिया पर लोग इस हरकत की कड़ी आलोचना कर रहे हैं. ( Photo: Representaional )

चीन में एक कपल की अजीब और चौंकाने वाली हरकत ने सभी को हैरान कर दिया. एक मामूली मज़ाक इतना बड़ा हादसा बन गया कि लड़के वांग ने खेल-खेल में अपनी प्रेमिका लैन को गंभीर रूप से घायल कर दिया. महंगा इलाज करवाने में असमर्थ दोनों ने मिलकर बीमा कंपनी को धोखा देने की योजना बनाई. उन्होंने खाली चौराहे पर नकली सड़क हादसे का ऐसा नाटक रचा मानो वांग ने कार से गलती से लैन को टक्कर मार दी हो. पुलिस के सामने भी दोनों ने यही झूठ दोहराया और अपने रिश्ते को छिपाए रखा. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्सर झगड़ा करने वाला यह कपल पंजिहुआ शहर का रहने वाला था और पैसे बचाने के चक्कर में उन्होंने सच और कानून—दोनों से खिलवाड़ कर डाला.

जानें क्या था मामला
चीन में एक लड़के वांग ने मजाक- मजाक में अपनी प्रेमिका लैन को घायल कर दिया. वह उसकी पीठ पर कूद गया जिससे लैन की चेस्ट की हड्डी टूट गई. इलाज बहुत महंगा होने वाला था, इसलिए दोनों ने मिलकर बीमा कंपनी से पैसे लेने के लिए एक नकली सड़क दुर्घटना का ड्रामा रच दिया. घटना के लगभग एक घंटे बाद वांग लैन को एक खाली चौराहे पर ले गया और उसे कार के पीछे लिटाकर ऐसे दिखाया जैसे उसने उसे गलती से टक्कर मार दी हो.

बाद में दोनों ने पुलिस को भी यही झूठी कहानी बताई और यह बात छिपाई कि वे कपल हैं. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, वांग नाम के इस व्यक्ति ने कथित तौर पर एक गलती में अपनी प्रेमिका की चेस्ट की हड्डी तोड़ दी और बाद में बीमा राशि का दावा करने के लिए एक कार दुर्घटना का नाटक किया.कपल लंबे समय से एक रिश्ते में थे और पंजिहुआ शहर में रहते थे. बताया जाता है कि दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था.

पुलिस से छिपाई सच्चाई
यह घटना जून 2024 की है. वांग अपनी प्रेमिका लैन के साथ मजाक कर रहा था. वह अचानक उसकी पीठ पर कूद पड़ा और उसे उठाने के लिए कहा. अचानक ज्यादा दबाव पड़ने से लैन की चेस्ट की हड्डी टूट गई. चोट लगने के बाद भी दोनों तुरंत अस्पताल नहीं गए. जब उन्होंने इंटरनेट पर इलाज के खर्च के बारे में पता किया, तो उन्हें लगा कि इलाज बहुत महंगा होगा. इसलिए दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वे बीमा कंपनी से पैसा पाने के लिए एक नकली सड़क दुर्घटना का नाटक करेंगे. लगभग एक घंटे बाद वांग लैन को एक सुनसान सड़क पर ले गया.

पुलिस के मुताबिक, उसने लैन को कार के पीछे हिस्से पर लिटा दिया और ऐसा दिखाया जैसे उसने गलती से कार से उसे टक्कर मार दी हो. रिपोर्ट दर्ज कराते समय उन्होंने यह बात भी छिपाई कि वे एक कपल हैं. इसके बाद लैन को अस्पताल में भर्ती किया गया. वांग ने आर्थिक परेशानी का बहाना बनाकर बीमा कंपनी से इलाज के लिए हजारों युआन एडवांस में दिलवा लिए. अस्पताल से छुट्टी मिलने पर लैन ने 2,00,000 युआन (करीब 28,000 डॉलर) का दावा किया और अपनी चोट का असली कारण छुपाती रही.

जांच के बाद पुलिस को क्या मिला?
बीमा कंपनी को इस मामले में कई बातें अजीब लगीं, जैसे वांग और लैन का आपस में करीबी रिश्ता. इसलिए उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी. जब पुलिस ने जांच की, तो उन्हें वांग की कार पर किसी भी तरह की टक्कर या नुकसान के निशान नहीं मिले. साथ ही, जिस जगह हादसा बताया गया था, वह पूरी तरह सुनसान थी, जिससे शक और बढ़ गया. पुलिस को यह भी पता चला कि यह जोड़ा पहले भी कई बार आपस में झगड़ा कर चुका है.

हादसे की जो तस्वीरें मिलीं, उनमें लैन को तकिए के सहारे लेटा हुआ दिखाया गया था, जो एक सामान्य दुर्घटना की स्थिति नहीं लगती थी. इन सब बातों की जांच के बाद अधिकारियों ने तय किया कि यह दुर्घटना झूठी थी और जोड़े ने बीमा राशि पाने के लिए पूरा प्लान बनाया था. वांग और लैन को बीमा धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है. अगर दोनों दोषी पाए गए, तो उन्हें 10 साल तक की जेल और 2,00,000 युआन का जुर्माना भरना पड़ सकता है.

सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया
चीन में सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर लोगों ने गुस्सा जाहिर किया. एक यूजर ने लिखा, 'इन दोनों को कानून की कोई समझ नहीं है, ये बेवकूफ अपराधी हैं.' एक अन्य ने कहा, 'ऐसे लोग समाज का विश्वास खराब करते हैं. पुलिस और बीमा कंपनियों को इनके कारण अपना समय और पैसे बर्बाद करने पड़ते हैं.'

---- समाप्त ----
