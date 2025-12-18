डिलीवरी राइडर ने 5 साल में 1.5 करोड़ रुपये बचाए, मिला 'ऑर्डर किंग' का खिताब

अच्छी खासी सैलरी वाले जॉब में रहने के बावजूद 5 साल में एक करोड़ रुपये सेविंग करना डेढ़ी खीर है. ऐसे में एक डिलीवरी राइडर ने 5 साल में दिन-रात मेहनत करके इतनी कमाई कर ली कि उसकी सेविंग डेढ़ करोड़ रुपये है.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन में 25 साल का एक युवक सप्ताह में सातों दिन 13-13 घंटे की शिफ्ट में काम करता है और हर जगह दौड़ता है. डिलीवरी के सिलसिले में उसने 5 साल में 324,000 किलोमीटर की दूरी तय की है.

5 साल में करीब डेढ़ करोड़ रुपये की सेविंग

इस फूड-डिलीवरी एजेंट ने पिछले पांच वर्षों में 1.12 मिलियन युआन (160,000 अमेरिकी डॉलर) की बचत की है. इस शख्स का नाम झांग ज़ुएकियांग है. इसने 2020 में एक प्रमुख प्लेटफॉर्म में डिलीवरी का काम करना शुरू किया था.

ढाबा बंद होने के बाद शुरू की थी डिलीवरी राइडिंग

इससे पहले यह शख्स फुजियान प्रांत के झांगझोउ में अपने दोस्तों के साथ नाश्ते की दुकान चलाता था. जब होम टाउन में इसकी दुकान बंद हो गई, तो इसे संघाई आकर डिलीवरी राइडर का काम शुरू करना पड़ा. क्योंकि, झांग के ऊपर 50,000 युआन (7,000 अमेरिकी डॉलर) का कर्ज हो गया था.

नवंबर के अंत में, झांग ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया. इसमें दिखाया कि उसने पिछले पांच वर्षों में अपने डिलीवरी के काम से 1.4 मिलियन युआन कमाए हैं. झांग ने शिनमिन इवनिंग न्यूज को बताया कि उसने अपना कर्ज चुका दिया और अपने रहने-सहने के खर्चों को घटाने के बाद, वो 1.12 मिलियन युआन बचाने में कामयाब रह. झांग ने कहा कि मुझे बहुत ही बुनियादी दैनिक आवश्यकताओं के अलावा कोई अन्य खर्च नहीं करना पड़ता है.

पूरे सप्ताह 13-13 घंटे किया काम

मैं दिन में लगभग 13 घंटे, सप्ताह के सातों दिन काम करता हूं. खाने और सोने के अलावा, मैं अपना सारा समय ग्राहकों को खाना पहुंचाने में बिताता हूं. वह चीनी में वसंत महोत्सव की छुट्टियों के दौरान केवल कुछ दिनों के लिए ही काम नहीं करते हैं.

झांग सुबह 10.40 बजे काम शुरू करता है और अगले दिन सुबह 1 बजे तक काम करता हैं. यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके पास पर्याप्त ऊर्जा हो, वह हर दिन 8.5 घंटे सोते हैं. उन्होंने बताया कि वे अक्सर एक महीने में 300 से अधिक ऑर्डर पूरे करते हैं. इनमें से प्रत्येक में औसतन 25 मिनट लगते हैं.

झांग को मिला 'ऑर्डर किंग' का खिताब

5 साल में डिलीवरी के दौरान उन्होंने कुल मिलाकर 324,000 किलोमीटर की दूरी तय की है. झांग के सहयोगी यान ने बताया कि झांग कों "ऑर्डर किंग" का नाम दिया गया है. वह ज्यादा बातूनी नहीं हैं. झांग बस खाना पहुंचाने में ही लगा रहता है. मैंने उसे कभी चलते हुए नहीं देखा. वह हमेशा दौड़ता रहता है.

यान ने कहा कि हमारी इंडस्ट्री में, एक कर्मचारी कड़ी मेहनत करके अधिक पैसा कमा सकता है. झांग इसका एक उदाहरण है जो बेहद मेहनती होने के साथ-साथ कम खर्च करने वाला भी है.

अब संघाई में दो नाश्ते की दुकान खोलने की है प्लानिंग

झांग ने कहा कि उन्होंने अपनी कहानी ऑनलाइन साझा की क्योंकि वह अपनी उपलब्धि से खुश हैं. उसने बताया कि आखिरकार, मैंने कड़ी मेहनत करके अपने कर्ज चुका दिए हैं और काफी बचत भी कर ली है.उन्होंने कहा कि उनकी योजना अगले साल की पहली छमाही में शंघाई में दो नाश्ते की दुकानें खोलने की है. इसमें 113,000 अमेरिकी डॉलर का खर्च आएगा.

