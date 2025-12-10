scorecardresearch
 
AC का रिमोट मैं रखूंगा और... फेरों के बाद दूल्हे ने मांग लिया ये 'आठवां वचन', वीडियो वायरल

दिल्ली में मयंक और दीया की शादी के दौरान सप्तपदी की रस्म में दूल्हे ने मज़ाकिया अंदाज़ में आठवां वचन जोड़ दिया. उसने मुस्कुराते हुए कहा कि शादी के बाद उनके कमरे का एसी तापमान वही सेट करेगा. दुल्हन दीया ने भी हंसते हुए 'स्वीकार है' कहकर इस मजेदार वचन को मान लिया.

सोशल मीडिया पर एक दूल्हे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें फेरे के दौरान लड़का सात नहीं बल्कि आठ वचन लेता है. (Photo: Instagram/@withmayankanddiya)
भारतीय शादियों में रस्में बेहद खास होती हैं और उनमें सबसे महत्वपूर्ण है सप्तपदी, जहां दूल्हा-दुल्हन सात वचन लेकर जीवन भर साथ निभाने का वादा करते हैं. यह पल बेहद गंभीर और भावुक माना जाता है. लेकिन दिल्ली में मयंक और दीया की शादी में इसी गंभीर रस्म के बीच एक ऐसा मजेदार ट्विस्ट आया कि सभी मेहमान हंसी से लोटपोट हो गए. रस्में चल रही थीं, दोनों अग्नि के फेरे ले रहे थे. तभी दूल्हा मयंक ने अचानक माइक उठाया और मजाकिया अंदाज में कहा कि वह एक जरूरी बात पर दुल्हन की सहमति चाहता है. इससे पहले कि दीया अपना मन बदल ले. सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया.

वीडियो पर 1.2 मिलियन से ज्यादा व्यूज 
फिर मयंक ने अपना 'अतिरिक्त वचन' सुनाया- आज से हमारे कमरे का एसी तापमान मैं सेट करूंगा. बस फिर क्या था- पूरी शादी में ठहाके गूंज उठे. लोग चिढ़ाने लगे, कोई पीछे से बोल उठा, 'सब रिकॉर्ड हो रहा है!' और दुल्हन दीया ने शर्माते हुए धीरे से कहा- स्वीकार है. 2 दिसंबर को मयंक ने एक वचन मांगा और दीया को सहमत होना पड़ा. कैप्शन के साथ ये वीडियो शेयर किया गया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया. इस वीडियो को 1.2 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं.  

लोग कमेंट्स में मजाक कर रहे थे, शादी में एसी तापमान की असली लड़ाई कौन जीतता है, इसका मजेदार भविष्य भी बता रहे थे. कई यूजर्स ने तो अपनी शादी की ‘एसी बहस’ वाली कहानियां भी शेयर की. इस प्यारे और हल्के-फुल्के पल ने याद दिलाया कि शादी सिर्फ रस्मों का नाम नहीं—हंसी, प्यार, छोटे-छोटे मजाक और एक-दूसरे को खुश करने की खूबसूरती भी होती है.

सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल
यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. लोग तरह-तरह के कमेंट भी कर रहे हैं.  ज्योति राणे नाम की यूजर ने लिखा-अपने सपने में तापमान सेट कर लो, दूल्हे राजा... रिमोट सिर्फ दुल्हन के हाथ में होगा, बस देखते रहो... यह नौवां वचन होगा. इंदरजीत सिंह मनवारी नाम के यूजर ने लिखा- हम बस यही तो मांग सकते हैं या धार्मिक शब्दों का मजाक उड़ा सकते हैं, यही हिंदू धर्म की लचीलता है - कोई फतवा नहीं, कोई धार्मिक दंड नहीं.

ओमवीर राठौर ने लिखा- वह नया दूल्हा है, उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उसे एक साल के भीतर या मई के पहले महीने में स्वीकार कर लिया जाएगा. शिवानी कपूर बवेजा ने कहा- एसी के तापमान की सेटिंग तो बाद की बात है पहले दूल्हे की सेटिंग का रिमोट ही दुल्हन के पास है....उसकी सेटिंग बदल के देखो तो मने...!!

मणि सैनी ने लिखा-शादी के 7 वचन तो होते नहीं ये 8 पर कैसे पहुंच गए. अजय मिश्रा ने लिखा-भाई अनुभव लगता है वह ..सुमिता रॉय नाम के यूजर ने लिखा- कमरे के एसी का तापमान अब सरकार सेट करेगी. गायत्री नाम के यूजर ने  लिखा- भारत जरूरत से ज्यादा बदल रहा है. इतने नवाचारों की आवश्यकता नहीं है. विवाह जैसे गंभीर कार्य को "hilarious" नहीं "firm" बनाने की जरूरत है वर्ना LGBTQ बस बचेंगे. कानून भी बन ही चुका है. extramarital relation भी illegal नहीं रहे. कल को gf/bf भी 9 वाचन में जुड़ने लगेंगे. अनुज अग्रवाल लिखते हैं- भाई एसी का टेंपरेचर तो लड़की ही सेट करेगी.

