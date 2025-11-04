scorecardresearch
 

Feedback

175 मिलियन डॉलर के मालिक, लेकिन चला रहे उबर कैब, 24 लड़कियों की पढ़ाई का उठाते हैं खर्च

नव शाह ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने उबर ड्राइवर के साथ अपनी मुलाकात दर्ज की. पोस्ट में, शाह ने बताया कि उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि यह बुजुर्ग ड्राइवर, जो अब भी नियमित रूप से उबर चलाता है, 175 मिलियन डॉलर के सालाना कारोबार वाला एक व्यापारिक साम्राज्य भी चलाता है. 

Advertisement
X
10 सालों से हर साल 24 लड़कियों की शिक्षा का पूरा खर्च अपनी उबर की कमाई से उठाते हैं. ( Photo: financewithnav)
10 सालों से हर साल 24 लड़कियों की शिक्षा का पूरा खर्च अपनी उबर की कमाई से उठाते हैं. ( Photo: financewithnav)

फिजी में एक 86 साल के उबर ड्राइवर की कहानी सोशल मीडिया पर छाई हुई है. दरअसल, 
एंटरप्रेन्योर नव शाह ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने इस बुजुर्ग ड्राइवर से अपनी मुलाकात के बारे में बताया. शाह ने कहा कि उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि यह व्यक्ति सिर्फ ड्राइवर नहीं, बल्कि 175 मिलियन डॉलर सालाना कारोबार वाले एक बड़े व्यापारिक साम्राज्य के मालिक हैं.

जब शाह ने पूछा कि इतनी दौलत होने के बाद भी वे उबर क्यों चलाते हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया — “मैं यह पैसा भारत में लड़कियों की पढ़ाई के लिए भेजता हूं मेरी हर सवारी से एक और लड़की को स्कूल जाने में मदद मिलती है.  यह प्रेरणादायक कहानी लाखों लोगों को छू रही है और दिखाती है कि उम्र या सफलता कभी भी किसी के समाजसेवा के जज़्बे को नहीं रोक सकती.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nav Shah (@financewithnav)

17 करोड़ डॉलर से ज्यादा का कारोबार
पोस्ट के कैप्शन में नव शाह ने लिखा कि वे 86 साल के हैं, उबर चलाते हैं और उनका कारोबार 17 करोड़ डॉलर से ज्यादा का है. उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है. पैसा, सफलता और नाम- लेकिन फिर भी वे बेहद दयालु और नेक दिल इंसान हैं. शाह ने लिखा, “उन्होंने मुझे सिखाया कि असली सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि आप कितनी ऊंचाई तक पहुंचे, बल्कि इससे कि आपने अपने साथ कितने लोगों को ऊपर उठाया. बातचीत के दौरान ड्राइवर ने बताया कि वे पिछले 10 सालों से हर साल 24 लड़कियों की पढ़ाई का खर्च खुद उठाते हैं. उनकी स्कूली शिक्षा के लिए जो पैसा लगता है, वह अपनी उबर की कमाई से देते हैं.

Advertisement

सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल
इसके अलावा, उन्होंने बताया कि उनकी अपनी तीन बेटियां हैं, और सभी उच्च शिक्षित और सफल हैं. उन्होंने कहा, "मैंने उन्हें अच्छी शिक्षा दी. उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है. वे बहुत ऊंचे पद पर हैं. इसलिए, मैंने सोचा कि मैं दूसरी लड़कियों को उनके सपने पूरे करने में मदद कर सकता हूं. उन्होंने अपने परिवार के उल्लेखनीय व्यावसायिक सफर का भी ज़िक्र किया. उन्होंने कहा, "हमारे पास 13 आभूषण की दुकानें और छह रेस्टोरेंट हैं. हमारे पास चार सुपरमार्केट और कई अन्य बिजनेस भी हैं."

अपनी जड़ों के बारे में बताते हुए उस बुजुर्ग ड्राइवर ने कहा कि उनके पिता ने 1929 में भारत से सिर्फ पांच पाउंड लेकर अपना व्यापार शुरू किया था. उन्होंने एक कंपनी में सालाना 15 पाउंड की नौकरी की, उनमें से पांच पाउंड बचाए और फिर अपना खुद का कारोबार शुरू किया. सोशल मीडिया पर लोगों ने इस उबर ड्राइवर की सादगी और नेक नीयत की बहुत तारीफ की. कई यूज़र्स ने कहा- उन्हें “एक लेजेंड”, “असली अमीरी की मिसाल” और “इस बात का सबूत कि दयालुता कभी खत्म नहीं होती. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Gopalganj Election
    Chapra Vidhan Sabha
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    लव राशिफल
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Advertisement