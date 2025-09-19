सिर्फ़ घूमना नहीं, अब फ़िनलैंड में बसने का है मौका! इस तरह पाएं परमिट

अगर आप फ़िनलैंड में घूमने गए हैं और अब वहीं बसने का सपना देख रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है. यह देश न सिर्फ़ अपनी खूबसूरत झीलों, नॉर्दर्न लाइट्स और साफ-सुथरे माहौल के लिए मशहूर है, बल्कि अब लंबे समय तक रहने का भी बेहतर मौका दे रहा है. दरअसल गैर-यूरोपीय संघ (Non-EU) नागरिकों के लिए फ़िनलैंड ने स्थायी निवास का रास्ता आसान कर दिया है. इसके लिए कुछ शर्तें हैं, जिन्हें पूरा करने पर आप यहां सिर्फ घूमने नहीं, बल्कि स्थायी रूप से रह भी सकते हैं.

कौन कर सकता है आवेदन?

फ़िनलैंड में स्थायी निवास के लिए दो तरह के परमिट दिए जाते हैं.

1. स्थायी निवास परमिट (P): अगर आप पिछले चार सालों से बिना किसी रुकावट के फ़िनलैंड में वैध 'ए परमिट' (निरंतर निवास परमिट) पर रह रहे हैं, तो आप इस परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं. यह परमिट उन लोगों के लिए है जो फ़िनलैंड में लंबे समय से रह रहे हैं और अब यहां पूरी तरह बसना चाहते हैं.

2. यूरोपीय संघ स्थायी निवास परमिट (P-EU): यह परमिट उन गैर-यूरोपीय संघ के नागरिकों के लिए है, जो पिछले पांच सालों से लगातार 'ए परमिट' पर रह रहे हैं. यह परमिट खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो यूरोपीय संघ के देशों में स्थायी रूप से रहने की योजना बना रहे हैं.

यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी गंभीर अपराध में दोषी पाए गए हैं, तो आपका आवेदन रद्द हो सकता है.

आवेदन के लिए इन दस्तावेज़ों की होगी ज़रूरत?

आवेदन करने से पहले, आपको कुछ ज़रूरी कागज़ात तैयार रखने होंगे ताकि प्रक्रिया आसान हो सके.

पासपोर्ट: आपके पासपोर्ट की प्रतियां, जिसमें सभी स्टाम्प वाले पृष्ठ शामिल हों. अगर आपका पासपोर्ट नया है (एक साल से कम पुराना), तो आपको अपना पुराना पासपोर्ट भी साथ रखना होगा.

फ़ोटो: एक हाल ही का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी जरूरी है.

आय का प्रमाण: आपको यह साबित करना होगा कि आपके पास फ़िनलैंड में रहने के लिए पर्याप्त आय या पैसा है. यह राशि इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस वजह से फ़िनलैंड में रह रहे हैं.

मूल दस्तावेज़: आवेदन प्रक्रिया के दौरान, आपको अपनी पहचान साबित करने और अपने दस्तावेजों की मूल प्रतियां भी दिखानी पड़ सकती हैं. इसके लिए सिर्फ डिजिटल प्रतियां काफी नहीं होंगी.

आवेदन कैसे करें?

इसकी प्रक्रिया सीधी है. सबसे पहले EnterFinland पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भरें और P या P-EU चुनें. उसके बाद जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें. पहचान सत्यापन और मूल दस्तावेज़ दिखाने के लिए आपको मिग्री (Migri) सर्विस सेंटर पर अपॉइंटमेंट लेना होगा.

आवेदन की फीस आप ऑनलाइन बैंकिंग या कार्ड से दे सकते हैं. चाहें तो मिग्री कार्यालय जाकर नकद भी जमा कर सकते हैं. इसके बाद अपने आवेदन की स्थिति EnterFinland ई-सर्विस से देखते रहें. अगर किसी अतिरिक्त दस्तावेज़ की ज़रूरत होगी तो वहीं से जानकारी दी जाएगी.

यह परमिट क्यों है इतना खास?

फ़िनलैंड का स्थायी निवास परमिट पाने के बाद जिंदगी आसान हो जाती है. बार-बार नवीनीकरण की झंझट नहीं रहती, इसके लिए बस शर्तें पूरी करनी होती हैं. यह परमिट स्थिरता देता है, कई तरह के अधिकार दिलाता है और कागजी काम कम कर देता है. सबसे बड़ी बात, आपको मानसिक शांति मिलती है, जिससे आप निश्चिंत होकर अपने भविष्य और सपनों पर ध्यान दे सकते हैं. यह सिर्फ़ रहने की इजाज़त नहीं, बल्कि फ़िनलैंड की जिंदगी में घुलने-मिलने का अवसर है.

