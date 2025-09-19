scorecardresearch
 

Feedback

सिर्फ़ घूमना नहीं, अब फ़िनलैंड में बसने का है मौका! इस तरह पाएं परमिट

फ़िनलैंड सिर्फ़ घूमने की जगह नहीं, बल्कि अब गैर-ईयू नागरिकों के लिए बसने का भी बेहतर मौका दे रहा है. यहां स्थायी निवास पाने के लिए कुछ शर्तें और खास प्रक्रिया है, जिसे पूरा करने के बाद आप इस खूबसूरत देश की जिंदगी का हिस्सा बन सकते हैं.

Advertisement
X
प्राकृतिक नज़ारों के बीच अपना ठिकाना बनाइए (Photo: Pixabay)
प्राकृतिक नज़ारों के बीच अपना ठिकाना बनाइए (Photo: Pixabay)

अगर आप फ़िनलैंड में घूमने गए हैं और अब वहीं बसने का सपना देख रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है. यह देश न सिर्फ़ अपनी खूबसूरत झीलों, नॉर्दर्न लाइट्स और साफ-सुथरे माहौल के लिए मशहूर है, बल्कि अब लंबे समय तक रहने का भी बेहतर मौका दे रहा है. दरअसल गैर-यूरोपीय संघ (Non-EU) नागरिकों के लिए फ़िनलैंड ने स्थायी निवास का रास्ता आसान कर दिया है. इसके लिए कुछ शर्तें हैं, जिन्हें पूरा करने पर आप यहां सिर्फ घूमने नहीं, बल्कि स्थायी रूप से रह भी सकते हैं.

कौन कर सकता है आवेदन?

फ़िनलैंड में स्थायी निवास के लिए दो तरह के परमिट दिए जाते हैं.

1. स्थायी निवास परमिट (P): अगर आप पिछले चार सालों से बिना किसी रुकावट के फ़िनलैंड में वैध 'ए परमिट' (निरंतर निवास परमिट) पर रह रहे हैं, तो आप इस परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं. यह परमिट उन लोगों के लिए है जो फ़िनलैंड में लंबे समय से रह रहे हैं और अब यहां पूरी तरह बसना चाहते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

सिर्फ सफर नहीं, पासपोर्ट का कलर आपकी पहचान, जानें 4 रंगों की पूरी कहानी 
परिवार या दोस्त किसके साथ घूमने का प्लान बनाते हैं जेन Z? 
donald trump, Alexander Stubb
'...नहीं तो गेम हार जाएंगे', ट्रंप के करीबी दोस्त ने भारत पर टैरिफ को लेकर सुना दी खरी-खरी 
अलेक्जेंडर स्टब और नरेंद्र मोदी के बीच हुई यूक्रेन युद्ध पर चर्चा
फिनलैंड के राष्ट्रपति स्टब ने PM मोदी से कॉल पर की बात, यूक्रेन सहित कई बड़े मुद्दों पर हुई चर्चा 
Finland Sand battery
भूल जाइए लिथियम... फिनलैंड में 2000 टन रेत से बनाई बैटरी, ग्रीन एनर्जी का शानदार तरीका 

2. यूरोपीय संघ स्थायी निवास परमिट (P-EU): यह परमिट उन गैर-यूरोपीय संघ के नागरिकों के लिए है, जो पिछले पांच सालों से लगातार 'ए परमिट' पर रह रहे हैं. यह परमिट खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो यूरोपीय संघ के देशों में स्थायी रूप से रहने की योजना बना रहे हैं.

Advertisement

यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी गंभीर अपराध में दोषी पाए गए हैं, तो आपका आवेदन रद्द हो सकता है.

यह भी पढ़ें:  बर्फीले पहाड़ों के बीच दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन, यहां ट्रेन से उतरना मना है

आवेदन के लिए इन दस्तावेज़ों की होगी ज़रूरत?

आवेदन करने से पहले, आपको कुछ ज़रूरी कागज़ात तैयार रखने होंगे ताकि प्रक्रिया आसान हो सके.

पासपोर्ट: आपके पासपोर्ट की प्रतियां, जिसमें सभी स्टाम्प वाले पृष्ठ शामिल हों. अगर आपका पासपोर्ट नया है (एक साल से कम पुराना), तो आपको अपना पुराना पासपोर्ट भी साथ रखना होगा.

फ़ोटो: एक हाल ही का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी जरूरी है.

आय का प्रमाण: आपको यह साबित करना होगा कि आपके पास फ़िनलैंड में रहने के लिए पर्याप्त आय या पैसा है. यह राशि इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस वजह से फ़िनलैंड में रह रहे हैं.

मूल दस्तावेज़: आवेदन प्रक्रिया के दौरान, आपको अपनी पहचान साबित करने और अपने दस्तावेजों की मूल प्रतियां भी दिखानी पड़ सकती हैं. इसके लिए सिर्फ डिजिटल प्रतियां काफी नहीं होंगी.

यह भी पढ़ें: स्पेन के इस ऐतिहासिक शहर में लगी टूरिस्टों की भीड़, स्थानीय लोग हो रहे हैं बेघर!

आवेदन कैसे करें?

इसकी प्रक्रिया सीधी है. सबसे पहले EnterFinland पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भरें और P या P-EU चुनें. उसके बाद जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें. पहचान सत्यापन और मूल दस्तावेज़ दिखाने के लिए आपको मिग्री (Migri) सर्विस सेंटर पर अपॉइंटमेंट लेना होगा.

Advertisement

आवेदन की फीस आप ऑनलाइन बैंकिंग या कार्ड से दे सकते हैं. चाहें तो मिग्री कार्यालय जाकर नकद भी जमा कर सकते हैं. इसके बाद अपने आवेदन की स्थिति EnterFinland ई-सर्विस से देखते रहें. अगर किसी अतिरिक्त दस्तावेज़ की ज़रूरत होगी तो वहीं से जानकारी दी जाएगी.

यह परमिट क्यों है इतना खास?

फ़िनलैंड का स्थायी निवास परमिट पाने के बाद जिंदगी आसान हो जाती है. बार-बार नवीनीकरण की झंझट नहीं रहती, इसके लिए बस शर्तें पूरी करनी होती हैं. यह परमिट स्थिरता देता है, कई तरह के अधिकार दिलाता है और कागजी काम कम कर देता है. सबसे बड़ी बात, आपको मानसिक शांति मिलती है, जिससे आप निश्चिंत होकर अपने भविष्य और सपनों पर ध्यान दे सकते हैं. यह सिर्फ़ रहने की इजाज़त नहीं, बल्कि फ़िनलैंड की जिंदगी में घुलने-मिलने का अवसर है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement