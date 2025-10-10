scorecardresearch
 

ट्रेन में सामान चोरी होने का डर खत्म! सफर करने से पहले जानें ये 5 स्मार्ट ट्रिक्स

दिवाली और छठ के वक्त ट्रेन में भारी भीड़ रहती है, ऐसे में सामान चोरी का खतरा भी बढ़ जाता है. लेकिन कुछ आसान सावधानियां अपनाकर आप अपनी यात्रा को सुरक्षित और बेफिक्र बना सकते हैं.

त्योहारों की भीड़ में सामान सुरक्षित रखने के उपाय (Photo: PTI)
त्योहारों की भीड़ में सामान सुरक्षित रखने के उपाय (Photo: PTI)

दीपावली और छठ पूजा के त्योहारों पर घर जाने की ख़ुशी बहुत बड़ी होती है, लेकिन इस दौरान ट्रेन और स्टेशनों पर भीड़ भी बेकाबू हो जाती है. इसी भीड़ का फायदा चोर-उचक्के उठाते हैं और यात्री का सामान चुराकर गायब हो जाते हैं. ज़रा सोचिए, त्योहार पर घर पहुंचते ही अगर पता चले कि आपका कीमती सामान चोरी हो गया है, तो आपकी सारी ख़ुशी खत्म हो सकती है. इस समस्या से बचने के लिए, जानिए 5 ऐसे स्मार्ट और आसान टिप्स, जिन्हें अपनाकर आप ट्रेन में चैन से सो सकेंगे और आपका सामान पूरी तरह सुरक्षि से रहेगा . 

1. लॉक वाले मज़बूत बैग का इस्तेमाल

सुरक्षा की शुरुआत आपके सामान से होती है. हमेशा मज़बूत लॉक वाले बैग या सूटकेस का उपयोग करें. ध्यान देने की बात यह है कि ज़िप पर एक छोटा ताला या कॉम्बिनेशन लॉक लगाना न भूलें. भले ही यह किसी पेशेवर चोर को पूरी तरह न रोक पाए, लेकिन यह चोरी करने की कोशिश करने वाले आम लोगों को ज़रूर दूर रखेगा. अपने सबसे कीमती सामान (जैसे गहने या ज़रूरी दस्तावेज़) को एक छोटे, लॉक वाले पाउच में रखें और उसे अपने मुख्य बैग से बांध दें.

यह भी पढ़ें: राम की अयोध्या वापसी या कृष्ण की विजय, उत्तर से दक्षिण तक...कैसे मनाते हैं दिवाली

2. स्टेशन पर रहें ख़बरदार

ट्रेन के अंदर ही नहीं, बल्कि रेलवे स्टेशनों पर भी आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है. दरअसल भीड़-भाड़ वाले प्लेटफ़ॉर्म और टिकट काउंटर पर जेबकतरों की नज़र आप पर हो सकती है. ऐसे में जब आप लंबी कतार में खड़े हों या बाहर निकल रहे हों, तो फ़ोन पर बात करने या सोशल मीडिया देखने से बचें. ऐसी स्थिति में अपना बैग हमेशा अपने शरीर से सटाकर रखें, ताकि कोई उसे खींच न पाए.

3. सामान को चेन से करें सुरक्षित

स्लीपर या जनरल डिब्बों में सफर कर रहे हैं तो सबसे बड़ा खतरा आपके सामान का होता है. ज़रा सी लापरवाही हुई नहीं की बैग ग़ायब हुआ. इसलिए कभी भी अपना बैग सीट के नीचे रखकर निश्चिंत न हों. हमेशा एक मज़बूत चेन या पट्टा साथ रखें और उसे सीट के नीचे लगी रेलिंग या किसी मजबूत हिस्से से बांध दें. यह छोटा-सा कदम न सिर्फ आपके बैग को फिसलने से बचाएगा, बल्कि चोरी की हर कोशिश को भी नाकाम करेगा. इस तरह आप चैन से सफर कर पाएंगे और रात में सुकून की नींद भी ले सकेंगे.

यह भी पढ़ें: दिवाली पर यहां लगता है 'पत्थर मेला', घायलों के खून से करते हैं मां काली का तिलक

4. कीमती चीज़ें रखें हमेशा पास

आपका बटुआ, मोबाइल फोन, नकदी या गहने जैसी कीमती चीज़ें हमेशा आपकी पहुंच में होनी चाहिए. इन्हें कभी भी ऊपर वाले रैक पर या बड़े बैग में रखने की गलती न करें. इसके बजाय इन्हें एक छोटे, सुरक्षित साइड बैग में रखें, जिसे आप सफर के दौरान अपने पास रखें. ध्यान देने की बात यह है कि सोते समय इस बैग को गोद या शरीर से बांध लें. याद रखें, जो चीज़ आपके लिए सबसे ज़रूरी है, वो हमेशा आपकी नज़रों के सामने रहनी चाहिए.

5. हल्का सामान लेकर यात्रा करें

यात्रा को तनाव मुक्त बनाने का सबसे आसान तरीका है कम सामान पैक करना. कम सामान का मतलब है कि आपको कम चीज़ों पर ध्यान देना है. ऐसा करने से किसी चीज़ के छूट जाने या चोरी होने की संभावना भी कम हो जाती है. इस स्थिति में केवल ज़रूरी चीज़ों को प्राथमिकता दें. ध्यान दें कि आप जितना हल्का सफ़र करेंगे, स्टेशन और ट्रेन में आपको सतर्क और नियंत्रण में रहना उतना ही आसान लगेगा.

