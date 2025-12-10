नए साल पर सबसे सस्ता और शानदार विदेश टूर! सिर्फ ₹5000 में लाखों की सर्विस

नए साल पर हर कोई चाहता है कि इस बार कुछ अलग किया जाए. एक ही जगह पार्टी करने से अच्छा लगता है कि बाहर निकला जाए. नया देश देखा जाए और बजट की भी चिंता न रहे. अगर आपका भी मन है विदेश घूमने का, लेकिन जेब की वजह से प्लान बार-बार रुक जाता है, तो आपके लिए वियतनाम एकदम परफेक्ट है. यहां खूबसूरत वादियां, शानदार संस्कृति और टेस्टी खाना तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यहां भारतीय रुपया बहुत मज़बूत है. आप सिर्फ ₹5000 खर्च करके भी वहां लाखों वियतनामी डोंग वाली फीलिंग ले सकते हैं. यानी आपका बजट हो जाएगा सुपर पावरफुल.

वियतनाम को 'बजट फ्रेंडली पैराडाइज' इसलिए है क्योंकि यहां की करेंसी (मुद्रा) डोंग के मुकाबले हमारा रुपया बहुत तगड़ा है. अगर आज की बात करें तो, 1 भारतीय रुपया लगभग 293 वियतनामी डोंग के बराबर है. जरा हिसाब लगाइए अगर आप सिर्फ ₹5000 लेकर वियतनाम जाते हैं, तो वहां आपको सीधे करीब 14,65,151 लाख डोंग मिलेंगे. इतनी बड़ी रकम में आप वहां आराम से एक दिन का शानदार ट्रिप निपटा सकते हैं, मजेदार शॉपिंग कर सकते हैं और लोकल फूड का मजा भी ले सकते हैं.

अगर आप वियतनाम में पूरे एक हफ्ते के लिए घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो आपका कुल खर्चा ₹50,000 से ₹60,000 के बीच आएगा. इससे सस्ता और शानदार विदेश टूर और कहां मिलेगा?

यहां क्यों जाएं?

वियतनाम छोटा लगता है, लेकिन अनुभव बड़ा देता है. यहां आपको समुद्र तट, हरे पहाड़, पुराने ऐतिहासिक शहर, नाइट मार्केट और स्ट्रीट फूड जैसी कई चीजें मिलेंगी. खास बात ये है कि आप जहां भी जाओगे, वहां भारतीय पर्यटक मिल ही जाएंगे, तो कहीं भी अकेला महसूस नहीं होगा.

वियतनाम में घूमने के लिए 5 जबरदस्त जगहें

वियतनाम सिर्फ सस्ता नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक सुंदरता और पुरानी संस्कृति का खजाना है. यहां ऐसी जगहें हैं जहां घूमकर आपको मजा आ जाएगा.

हनोई: यह वियतनाम की राजधानी है और यहां पुरानी संस्कृति और भागती-दौड़ती जिंदगी का शानदार मेल देखने को मिलता है. इसके अलावा यहां के पुराने मंदिर और बाजार दिल जीत लेते हैं.

यह वियतनाम की राजधानी है और यहां पुरानी संस्कृति और भागती-दौड़ती जिंदगी का शानदार मेल देखने को मिलता है. इसके अलावा यहां के पुराने मंदिर और बाजार दिल जीत लेते हैं. हलोंग बे: यह जगह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. यहां के हरे-भरे पहाड़ और समंदर का पानी इतना साफ है कि क्रूज पर घूमना जन्नत जैसा लगता है.

यह जगह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. यहां के हरे-भरे पहाड़ और समंदर का पानी इतना साफ है कि क्रूज पर घूमना जन्नत जैसा लगता है. होई एन: यह शहर अपनी रंगीन लालटेनों और एकदम सहेज कर रखे गए पुराने आर्किटेक्चर के लिए मशहूर है. यहां आप अपने हिसाब से कपड़े भी सिलवा सकते हैं.

यह शहर अपनी रंगीन लालटेनों और एकदम सहेज कर रखे गए पुराने आर्किटेक्चर के लिए मशहूर है. यहां आप अपने हिसाब से कपड़े भी सिलवा सकते हैं. हो ची मिन्ह सिटी: यह आधुनिकता और इतिहास का मिक्सचर है. यहां वार रेमनंट्स म्यूजियम से लेकर शानदार नाइटलाइफ तक सब कुछ है.

यह आधुनिकता और इतिहास का मिक्सचर है. यहां वार रेमनंट्स म्यूजियम से लेकर शानदार नाइटलाइफ तक सब कुछ है. सापा: अगर आपको ट्रैकिंग पसंद है, तो सापा आपके लिए बेस्ट है. यह पहाड़ों में बसा है, जहां धान (चावल) के सुंदर खेत सीढ़ियों जैसे दिखते हैं.

वीजा और फ्लाइट का खर्च कितना?

इंडियन ट्रैवलर के लिए वीजा आसानी से मिल जाता है. इसका खर्च ₹2000 से ₹5000 के बीच रहता है. फ्लाइट अगर आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या कोलकाता से लेते हैं, तो ₹20,000 से ₹30,000 में राउंड-ट्रिप मिल सकती है. सीजन और बुकिंग टाइम पर रेट थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है.

कुल मिलाकर, न्यू ईयर पर वियतनाम एक ऐसा देश है जहां आपको विदेश वाली फीलिंग भी मिलेगी और बजट की टेंशन भी नहीं होगी. कम पैसे में ज्यादा मजा आएगा, यही यहां की खासियत है. यहां 7 दिन में आप समुद्र भी देख लेंगे, पहाड़ भी और शानदार नाइटलाइफ भी.

