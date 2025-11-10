scorecardresearch
 

फोन चार्ज करते वक्त ये काम करते हैं? आपका मोबाइल फट भी सकता है, जानिए सही तरीका

स्मार्टफोन चार्जिंग को लेकर कई मिथ वायरल होते रहते हैं. फोन चार्ज करते समय अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो बैटरी लाइफ बढ़ जाएगी और साथ ही किसी तरह के हादसे से भी बच पाएंगे.

स्मार्टफोन चार्जिंग टिप्स (Photo: AI)
स्मार्टफोन चार्जिंग टिप्स (Photo: AI)

स्मार्टफ़ोन चार्जिंग को लेकर कई मिथ वायरल होते रहते हैं. जैसे - रात भर फ़ोन को प्लग लगा कर सोना, फोन को 0% तक गिरने देना या बार-बार 100% तक पुश करना. इनमें से कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको जानना चाहिए. 

फ़ोन चार्ज करने की ये आदतें आपकी डिवाइस की बैटरी के लिए जितनी नॉर्मल लगती हैं, उतनी ही हानिकारक भी हो सकती हैं. एक्सपर्ट और रिसर्च बताते हैं कि कुछ बेसिक नियम समझकर आप अपनी बैटरी की लाइफ और सुरक्षा दोनों बचा सकते हैं.

सबसे पहले यह जान लीजिए कि ज्यादातर मॉडर्न स्मार्टफोन बैटरियां लिथियम-आयन होती हैं. साइंटिफिक फैक्ट्स को समझें तो लिथियम आयन बैटरी को पूरा खाली कर देना या बार-बार फुल चार्ज करना ठीक नहीं है.

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, फुल डिस्चार्ज यानी बैटरी को 0% तक ले जाना उसकी लाइफ कम कर देता है. इसलिए छोटे-छोटे चार्जिंग साइकिल्स करना बेहतर होता है. कई लोग फ़ोन की बैटरी पूरी तरह ड्रेन होने का इंतज़ार करते हैं. 

कई बार ये भी सुनने को मिलता है कि 100% तक चार्ज करना बैटरी खराब कर देता है. कुछ एक्स्पेरिमेंट्स ने दिखाया है कि बैटरी को बार-बार हाई वोल्टेज स्टेट में रखना यानी 100% पर लंबे समय तक रखना, लंबे समय के लिए नुकसान पहुंचा सकता है. 

हालांकि बैटरी 80% तक सीमित रखना बैटरी लाइफ के लिए बेहतर माना जाता है. आज के स्मार्टफोन्स में बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम काफी एडवांस्ड हैं, जो इस नुकसान को कम करते हैं. फिर भी रोजाना के लिए कोशिश करें कि आपका फोन ज्यादातर समय 20% से 80% के बीच रहे.

फास्ट चार्जिंग को लेकर भी काफी डिबेट है. कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि बहुत तेज चार्जिंग से बैटरी पर स्ट्रेस पड़ता है और उसकी लाइफ घट सकती है. लेकिन अच्छी क्वालिटी के चार्जर्स और स्मार्ट बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम इस नुकसान को काफी हद तक रोक देते हैं. 

यानी, अगर आप ओरिजनल या सर्टिफाइड चार्जर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फास्ट चार्जिंग से बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा.

अब बात करते हैं सबसे कॉमन और खतरनाक गलती की. ये गलती है हीटिंग. फोन को गेमिंग करते हुए या वीडियो देखते हुए चार्ज करना, या बेड पर रख कर चार्ज करना, फोन को ओवरहीट कर देता है. 

इससे न सिर्फ बैटरी डैमेज होती है बल्कि फायर रिस्क भी बढ़ जाता है. इसलिए चार्जिंग के दौरान फोन को ठंडी और खुली जगह पर रखें.

एक और गलती जो कई लोग करते हैं, वो है नकली या लोकल चार्जर का इस्तेमाल. ये चार्जर न तो वोल्टेज को सही कंट्रोल करते हैं और न ही इनमें सेफ्टी सर्किट होते हैं. इससे फोन की बैटरी को नुकसान के साथ-साथ इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट का खतरा भी बढ़ जाता है.

तो ऐसे में क्या करें? जब भी मौका मिले, फोन को 80% पर चार्जिंग से हटा दें, 0% तक ड्रेन करने से बचें, ओरिजनल चार्जर इस्तेमाल करें और चार्जिंग के वक्त फोन का इस्तेमाल कम करें ताकि ओवरहीटिंग न हो. ये छोटे-छोटे बदलाव आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ा देंगे और सेफ्टी रिस्क भी कम करेंगे.

 

