आसानी से कर सकते हैं Call Recording, फोन में करनी होगी ये सेटिंग, जानिए तरीका

एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स पर आपको कई फीचर्स मिलते हैं. ऐसा ही एक फीचर कॉल रिकॉर्डिंग (Call Recording) का है. गूगल ने इस साल मई में कॉल रिकॉर्डिंग ऐप्स को बैन कर दिया है. अगर आप किसी थर्ड पार्टी ऐप के जरिए कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं, तो आपको ये फीचर अब नहीं मिलेगा. हालांकि, इसके बाद भी आप आसानी से किसी की कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं.

दरअसल, गूगल ने Call Recording वाले ऐप्स को बैन किया है. कंपनी ने यह फैसल यूजर्स की प्राइवेसी को ध्यान में रखकर लिया है. चूंकि कुछ ऐप्स चुपके से यूजर्स की कॉल रिकॉर्ड किया करते थे, इसलिए कंपनी ने ऐसे ऐप्स को अपने प्लेटफॉर्म से रिमूव कर दिया है.

इसकी वजह से Truecaller ने भी कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर बंद कर दिया है. गूगल के इस फैसले का असर उन फोन्स पर नहीं पड़ेगा, जो डिफॉल्ट कॉल रिकॉर्डिंग ऐप्स के साथ आते हैं.

इसका मतलब है कि गूगल ने कॉलिंग रिकॉर्डिंग को बैन नहीं किया है. अगर आप एक एंड्रॉयड यूजर हैं, तो आसानी से कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसका तरीका.

ऐसे कर सकते हैं Call Record

अगर आपके फोन में Google Dialer दिया गया है, तो आप तीन तरह से अपनी कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं. सबसे आसान तरीका है मैन्युअल तरीके से कॉल रिकॉर्ड करना. इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल डायलर से कॉल करनी होगी.

यहां आपको स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल रहा होगा. इस पर क्लिक करके आप अपनी कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं. यूजर्स के पास ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन है.

इसके लिए आपको Always Record ऑप्शन चुनना होगा. इस फीचर को आप दो तरह के ऑन कर सकते हैं. एक अननोन नंबर्स के लिए और दूसरा सलेक्टेड नंबर्स के लिए कॉल रिकॉर्डिंग. इसके लिए आपको Settings > Call recording पर जाना होगा.

Always record ऑप्शन में Numbers not in your contacts को ऑन करना होगा. वहीं चुनिंदा कॉन्टैक्ट्स के लिए आपको Selected numbers पर क्लिक करना होगा.

अब आपको Always record selected numbers को चुनना होगा और + पर क्लिक करके उन कॉन्टैक्ट नंबर्स को सलेक्ट करना होगा, जिनकी कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हैं. इस तरह से आप आसानी से कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं.